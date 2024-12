🎄 Buon Natale e Felice Anno Nuovo da Zone d’Ombra TV! 🎄

Spread the love

Cari amici,

è arrivato il momento di tirare le somme di questo 2024, un anno intenso, ricco di inchieste, storie incredibili e momenti che ci hanno fatto riflettere, arrabbiare, ma anche sperare. Prima di augurarvi delle buone feste, vogliamo condividere con voi tutto quello che abbiamo costruito insieme e quello che ci aspetta nel 2025.

📌 Un anno di inchieste e storie che contano

In questo video ripercorriamo i successi di Zone d’Ombra TV, fatti di coraggio, impegno e passione. Nel 2024 abbiamo raccontato storie che altri hanno ignorato, approfondendo tematiche scomode e toccando i fili scoperti del potere.

🕵️‍♂️ Tra le inchieste più seguite:

L’intervista ad Antonio Mancini: cofondatore della Banda della Magliana, una figura controversa che ci ha svelato i rapporti della banda con servizi segreti, politica e massoneria. Una storia oscura che continua a lasciare il segno nella nostra società. Marcello Colafigli: l’ultimo membro della Banda della Magliana arrestato quest’anno. La sua vicenda è uno spaccato di un passato criminale ancora presente nei nostri territori. Il ricordo di Totò Riina, raccontato attraverso gli occhi del figlio, per non dimenticare cosa ha rappresentato uno dei simboli più cruenti della mafia. Il clan Li Bergolis, i cosiddetti “montanari della droga”, protagonisti di un impero criminale nascosto tra le montagne. L’intervista a un fedelissimo di Bernardo Provenzano, che ci ha aperto uno squarcio su mafia e appalti, un binomio che ancora pesa sull’Italia di oggi. La testimonianza del Capitano Ultimo, simbolo di resistenza contro la criminalità e l’illegalità. Il caso di Emanuela Orlandi e gli intrighi del Vaticano: un mistero che continua a interrogare il Paese. L’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, una figura che continua a ispirarci con la sua lotta per la legalità e l’ambiente. Il business dell’acqua: abbiamo svelato gli sprechi, le cattive gestioni e il malaffare dietro una risorsa che dovrebbe essere garantita a tutti. La casta dei giudici: un approfondimento scomodo e coraggioso sul vero potere del Paese.

🎥 Abbiamo raccontato tutto questo con zero fondi pubblici, poche risorse, ma con il sostegno della nostra community, che ogni giorno ci sprona ad andare avanti. Perché fare informazione indipendente è un dovere. Non abbassare mai la testa è la nostra missione.

🚀 Cosa ci aspetta nel 2025

L’anno che verrà sarà altrettanto intenso, se non di più. Abbiamo già in cantiere nuovi progetti, nuove storie da raccontare e inchieste pronte a far luce su verità nascoste.

📝 Ecco alcuni dei temi che approfondiremo nel 2025:

L’intreccio tra sanità privata ed editoria: due mondi che spesso si influenzano e si proteggono a vicenda. La Mafia dei Pascoli: una realtà poco conosciuta ma estremamente pericolosa. Mafia e potere: continueremo a seguire i fili che legano criminalità, politica e istituzioni. Le storie delle persone in difficoltà: daremo voce a chi non ce l’ha, raccontando le ingiustizie e le lotte quotidiane di chi viene abbandonato dal sistema.

🙏 Un grazie speciale

Un ringraziamento sincero va ai nostri collaboratori, Lorenzo e Franco, che lavorano con passione e costanza dietro le quinte. Ma un grazie ancora più grande va a voi, che ci seguite con affetto, che commentate, condividete e ci inviate segnalazioni da ogni angolo d’Italia.

📣 E c’è una novità importante:

Da gennaio 2025 saremo in diretta contemporanea su YouTube e Telegram, uno spazio dove potremo confrontarci, discutere delle inchieste e magari, perché no, organizzare cene conviviali per conoscerci di persona. Un modo per rafforzare la nostra community e condividere idee.

🎄 Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

Il 2024 è stato un anno impegnativo, ma siamo fieri di quello che abbiamo costruito insieme. Zone d’Ombra TV è la prova che un’informazione libera, indipendente e coraggiosa è ancora possibile.

Vi auguro di cuore un sereno Natale e un felice anno nuovo, a voi e ai vostri cari. Con la speranza di un 2025 pieno di nuove sfide, nuove storie e nuovi successi.

Continuate a seguirci, a sostenerci e a credere nella nostra missione. Perché l’informazione è la chiave per un mondo migliore.

Grazie di cuore e… Buone Feste! 🎅✨

Noi torniamo online lunedì 13 gennaio 2025.