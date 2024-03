5G, la rivoluzione mobile che trasforma il futuro digitale

Spread the love

Il decennio in corso sarà segnato da una significativa trasformazione nel panorama delle tecnologie mobili, in particolare grazie alla crescente diffusione del 5G che, secondo le previsioni di Gsma Intelligence presenti nello studio “The Mobile Economy”, diventerà predominante nel giro di pochi anni, rappresentando il 51% delle connessioni da mobile entro il 2029, fino a raggiungere il 56% a fine 2030. Ma quali opportunità e scenari si aprono per utenti privati e aziende?

Il rapido avanzamento del 5G

Le tecnologie mobili 5G hanno dimostrato di essere uno standard affidabile e in grado di diffondersi rapidamente, superando il miliardo di utenti già a fine 2022 per raggiungere gli 1,6 miliardi sul finire dello scorso anno. Alla luce di questo trend, le proiezioni indicano che per il 2030 saranno attive 5 miliardi e mezzo di connessioni 5G, un numero impressionante che fa ben capire la portata del fenomeno, evidenziando come questa nuova tecnologia sarà il fulcro dello sviluppo digitale dei prossimi anni.

In particolare, a gennaio 2024, 261 operatori in 101 nazioni avevano lanciato servizi 5G di natura commerciale, mentre 90 operatori in 64 mercati in fase di roll-out. 47 dei servizi disponibili poggiano su reti 5G standalone (Sa), con altri 89 in fase di implementazione. Le reti 5G Sa supportano comunicazioni ultra-affidabili a bassa latenza e connessioni IoT aziendali.

Il settore aziendale conta invece 10,7 mld di connessioni IoT, superando le connessioni consumer, un valore che prelude a una crescita esponenziale, con collegamenti aziendali che potrebbero raggiungere i 38 miliardi e mezzo nel 2030. In quest’ambito, i settori chiave risultano essere smart building (34%) e smart manufacturing (16%).

Oltre al 5G Sa, inoltre, grande importanza spetta all’introduzione del 5G-advanced, una tecnologia che favorirà ulteriori investimenti nel 2024 e 2025, tant’è che circa il 50% prevede di implementare questi sistemi nel giro di un anno dalla loro introduzione, con focus in particolare su servizi multicast 5G e supporto IoT a basso costo.

Crescita esponenziale del traffico dati

Il boom del 5G si lega strettamente alla crescita del traffico dati a livello globale, una tendenza favorita in questi ultimi anni dalla disponibilità di device portabili sempre più efficienti e multifunzione. Gsma Intelligence prevede, in particolare, il quadruplicamento del traffico di dati mobili entro il 2030, a consolidamento di uno dei principali trend osservati in tempi recenti. L’uso di smartphone e tablet, d’altronde, è diventato già da tempo una consuetudine per un’ampia fetta della popolazione mondiale, che si serve dei dispositivi mobili non più solo per comunicare, ma anche per svolgere tante altre attività, come quelle lavorative, l’acquisto di beni sui siti di e-commerce o, più semplicemente, l’accesso a giochi online su piattaforme specializzate che permettono di cimentarsi in pochi minuti con un’ampia gamma di passatempi, dai più tradizionali giochi di casino come le roulette rivisitati in chiave digitale fino a tavoli di carte e videogame sportivi e di azione.

L’espansione della copertura e della capacità 5G giocherà un ruolo chiave nel soddisfare questa crescente domanda, portando il traffico mensile di dati mobili nel mondo dai 12,8 GB del 2023 a quasi 48 GB a fine decennio.

A contribuire a questa crescita, anche il maggiore utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI), con applicazioni come i chatbot basati su GenAI per fornire servizi di assistenza ai clienti e il continuo aumento di contenuti generati dall’IA.

Le opportunità per privati e aziende

La diffusione e il potenziamento del 5G non rappresentano solo un balzo tecnologico, ma anche un terreno fertile per opportunità senza precedenti, sia per i singoli utenti che per le aziende. Per i privati, per esempio, la velocità e la stabilità del 5G permettono di migliorare notevolmente la user experience, dalla fruizione di contenuti in streaming ad altissima definizione fino alla partecipazione a esperienze di realtà virtuale e aumentata senza interruzioni, senza contare l’impatto che le reti veloci possono avere sulle smart cities, migliorando la qualità della vita attraverso servizi pubblici intelligenti e connettività onnipresente.

Per le aziende, invece, il 5G è un catalizzatore di innovazione. Le reti 5G-advanced e 5G Sa permettono infatti applicazioni industriali avanzate, come la fabbricazione intelligente e l’automazione industriale, migliorando l’efficienza operativa e aprendo la strada a nuove modalità di produzione. Le opportunità di settore si moltiplicano, inoltre, con la possibilità di implementare reti private per garantire una connettività dedicata e sicura.

Gli operatori di rete, da parte loro, hanno l’opportunità di diversificare le loro offerte. La monetizzazione delle API diventa un modello di business attraente, consentendo agli operatori di espandere i propri servizi e generare entrate aggiuntive. La collaborazione tra operatori, come evidenziato dal progetto Camara, apre la strada a ecosistemi condivisi, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e facilitando l’innovazione collaborativa.

Il 5G non è, dunque, solo una rivoluzione tecnologica ma un vero e proprio catalizzatore di opportunità che abbraccia tanto il singolo utente quanto le imprese. La sua diffusione crea infatti un ecosistema innovativo, dall’enorme potenziale nel ridefinire il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo digitale circostante.