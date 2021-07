Affidi, la richiesta d’aiuto di Priolo a Onu e Corte europea. L’immobilismo di Draghi.

Priolo, dopo il silenzio di Mario Draghi sulla vicenda degli affidi, cerca di sensibilizzare anche la Von der Leyen sui fatti gravi italiani.

Le richieste di giustizia per i minori Priolo le fa alla Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU con sede nel Palazzo della Pace all’AIA, nei Paesi Bassi, e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sede a Lussemburgo. L’invito è rivolto a Ursula Von der Leyen è quello di aprire una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano a seguito di ricorso per inadempimento disciplinato dagli articoli 258 e 259 tfue, volto a sanzionare gli Stati membri dell’unione europea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

La Corte internazionale di giustizia dell’ONU è stata adita dall’avv. Priolo con ricorso relativo alla avvenuta negoziazione tra la commissione UE e la multinazionale finanziaria Black Rock, quello davanti alla Corte di Giustizia europea riguarda l’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU.

“si fonda sull’ipotesi, oggetto dell’articolo 13 della Convenzione, che l’ordine giuridico interno offra un ricorso effettivo quanto alla violazione lamentata, in guisa che il meccanismo instaurato dalla Convenzione continui a rivestire un carattere sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell’uomo. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 35 della Convenzione prescrivono che i ricorsi interni siano inerenti alle violazioni lamentate, che siano disponibili e che siano adeguati: essi devono rivestire un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, perché in caso contrario mancherebbero dell’effettività e dell’accessibilità necessarie. In particolare, la Corte non ha ritenuto esigibile il rispetto della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni quando s’è dimostrato che l’esercizio di un ricorso era manifestamente sprovvisto di chances di successo”.