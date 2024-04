Spread the love

Recentemente, l’ANSA ha comunicato l’emanazione di un Disegno di Legge (DDL) volto a limitare gli affidi e gli allontanamenti nel contesto italiano, una pratica che ha assunto dimensioni problematiche tanto estese da indurre il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a pronunciare il mantra “Mai più Bibbiano” sin dalle prime fasi del suo mandato.

Aiuto a Bambini e Famiglie: arriva la commissione interdisciplinare. L’attesa per l’approvazione del DDL e dei relativi decreti attuativi è palpabile, considerando il diffuso sottobosco dove prosperano i tentacoli della filiera psichiatrica e del business, trasformando molte leggi, anche ben intenzionate in partenza, in corridoi di malaffare che distortono lo spirito originario delle normative.

In Italia, spiega Vincenza Palmieri Presidente dell’INPEF, si profila un vero e proprio “sottogoverno”, composto da linee guida, normative e regolamenti, che collude con un sistema diagnostico e psicopatologico capace di sabotare qualsiasi buona prassi e ogni tentativo di innovazione. Nonostante le molteplici iniziative per la Tutela Minorile nel Paese, la presenza di tavoli che mirano a “evitare gli allontanamenti dei bambini dalle famiglie” è viziata dalla presenza di rappresentanti di organizzazioni coinvolte nel sistema degli allontanamenti e del business ad esso associato, minando qualsiasi reale cambiamento o innovazione.

Si corre il rischio di generare l’illusione di un mutamento che, nella pratica delle norme e delle esperienze concrete, non si materializza. La Tutela dei Minori non può essere discussa senza affrontare il tema dell’Affido Minorile e degli Allontanamenti. Affinché l’impegno di “Mai più Bibbiano” non rimanga un semplice slogan, è necessario un cambiamento radicale a partire dalle fondamenta.

Intervenire prima della tragedia

È imperativo tracciare una nuova direzione per coloro che operano nell’assistenza familiare, intervenendo prima che si verifichi la tragedia dell’allontanamento familiare e del ricorso ai servizi residenziali. In quest’ottica è nata la “Commissione Interdisciplinare”, il cui obiettivo è definire le Linee Guida Nazionali per l’Assistenza ai Bambini e alle Famiglie direttamente nel loro contesto domestico.

Questa Commissione, composta da pedagogisti familiari, studenti universitari, accademici, esperti e professionisti con esperienza nell’ambito, collabora attivamente con l’INPEF (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare). Tuttavia, va sottolineato che i veri protagonisti di questo processo di studio e trasformazione sociale dei bisogni sono le madri e i padri che hanno vissuto le istituzioni, coloro che ne sono ancora intrappolati e soprattutto i bambini e gli adolescenti che condividono le proprie esperienze, sfide e necessità.

Come sottolineava Don Milani, “non si può fare parti uguali tra disuguali”; è fondamentale che la bilancia penda a favore di coloro che versano in condizioni di maggiore svantaggio. Solo così potranno le parti essere equamente bilanciate e, di conseguenza, giuste.