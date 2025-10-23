Alleanze criminali Italia-stranieri: cosche italiane, bande nigeriane, albanesi e rumene

Spread the love

C’è un’Italia che si vede e un’Italia che si nasconde.



Quella che si vede la raccontano i telegiornali: arresti, blitz, processi.

Quella che si nasconde, invece, è fatta di accordi, patti, alleanze.

È la nuova geografia della criminalità organizzata: un intreccio tra le cosche italiane e le bande straniere — nigeriane, albanesi, rumene — che, silenziosamente, hanno riscritto le regole del crimine.

Il nuovo modello criminale

Le mafie italiane non sono più solo un problema interno. Sono diventate holding globali.

Hanno imparato che il potere non si conquista solo con la violenza, ma con l’invisibilità.

Ed è qui che entrano in gioco i nuovi alleati: bande straniere capaci di operare sotto traccia, con reti che attraversano l’Europa, l’Africa e i Balcani.

Dalle carte della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) emerge un quadro preciso: le organizzazioni italiane utilizzano le bande straniere per gestire segmenti di mercato criminale, mantenendo il controllo dei profitti e riducendo la visibilità.

È outsourcing criminale.

Le cosche calabresi, ad esempio, affidano sempre più spesso la distribuzione della cocaina ai gruppi albanesi, che gestiscono la logistica tra i porti del sud e del nord Europa.

Gli albanesi, con la loro rete nei Balcani, garantiscono passaggi sicuri e costi ridotti.

A loro volta, i nigeriani dominano la tratta di esseri umani e il mercato della prostituzione, ma hanno anche conquistato fette importanti del traffico di droga e armi.

I rumeni, infine, offrono manodopera criminale nei circuiti di estorsione, rapina e riciclaggio.

Gli accordi invisibili

Non sono alleanze improvvisate.

In alcuni casi, si tratta di veri e propri accordi territoriali, con spartizione delle aree e dei ruoli.

A Castel Volturno, in Campania, i clan della Camorra hanno stretto intese con gruppi nigeriani per gestire la prostituzione e la droga.

In Calabria, le indagini sul porto di Gioia Tauro hanno svelato un’alleanza stabile tra la ’Ndrangheta e i gruppi balcanici, in particolare albanesi.

In Sicilia, Cosa Nostra tratta con organizzazioni africane per lo smercio di hashish proveniente dal Marocco.

Questi accordi raramente finiscono sui giornali.

E quando lo fanno, vengono derubricati a “criminalità minore”.

Ma non c’è niente di minore in un sistema che genera miliardi e si infiltra ovunque.

I documenti che nessuno racconta

Nel rapporto DIA 2022, si parla apertamente di “sinergie funzionali” tra gruppi criminali stranieri e mafie italiane.

Una definizione tecnica che nasconde un dato politico: la mafia oggi non è più un sistema chiuso, ma un ecosistema aperto, flessibile, adattabile.

Un’inchiesta di Eurojust del 2023, condotta tra Italia e Albania, ha portato all’arresto di 52 persone.

Nelle intercettazioni — in parte mai pubblicate — emergevano scambi diretti tra broker calabresi e trafficanti albanesi per carichi di cocaina da 200 chili alla volta.

Il linguaggio era quello di un’impresa: contratti, percentuali, clausole di garanzia.

Altro che criminali improvvisati: qui si parla di professionisti del traffico.

Nel 2024, un’informativa riservata della Procura Nazionale Antimafia descriveva il fenomeno come “ibridazione criminale”.

Un sistema in cui le vecchie gerarchie mafiose e i nuovi gruppi etnici convivono in base alla convenienza economica.

Il crimine non ha più nazionalità.

Quando il silenzio conviene

Il paradosso è che, mentre le mafie si internazionalizzano, l’informazione si restringe.

Le leggi che limitano la pubblicazione di atti d’indagine — la 114/2024 Nordio, la 216/2017 Gentiloni, la 188/2021 Cartabia/Draghi — rendono più difficile raccontare queste connessioni.

Meno atti pubblici, meno inchieste giornalistiche, più spazio per l’opacità.

E in quell’opacità, le mafie prosperano.

I volti dietro le sigle

Dietro ogni alleanza, ci sono persone.

A Palermo, emissari degli Inzerillo e dei Graviano si sono incontrati con intermediari nigeriani per gestire piazze di spaccio e prostituzione.

A Reggio Calabria, la cosca Mancuso ha avuto contatti documentati con trafficanti balcanici per l’import-export di cocaina.

A Napoli, clan come i Mazzarella e i Licciardi utilizzano manodopera straniera per attività di riscossione e controllo del territorio.

È la globalizzazione del crimine, e l’Italia è il suo crocevia.

Il sistema che non vuole essere visto

La cooperazione tra mafie italiane e straniere ha un effetto collaterale devastante: rende inutile il confine.

La polizia italiana può colpire un clan a Napoli, ma il denaro si muove da Tirana, passa per Londra e rientra a Roma sotto forma di società pulite.

È un gioco infinito, dove ogni regola è aggirabile.

Le mafie lo sanno. I governi lo sanno.

Eppure, i fondi per la cooperazione internazionale e le inchieste transfrontaliere restano pochi.

Perché indagare davvero significherebbe scoperchiare un sistema che tocca anche la politica e l’economia legale.

Il potere del silenzio

E così, mentre le mafie si alleano, noi continuiamo a parlare di “emergenza criminale” come se fosse un evento meteorologico.

Ma non è un’emergenza. È un modello economico.

Un modello che funziona solo se l’informazione resta debole.

Perché se il giornalismo tace, le mafie prosperano.

E quando il potere — politico o giudiziario — decide che alcuni atti non devono essere pubblicati, di fatto protegge chi quei reati li commette.

Le alleanze tra mafie italiane e bande straniere sono il nuovo volto del potere.



Un potere che parla più lingue, si muove più veloce e si nasconde meglio.

Per raccontarlo servono coraggio, libertà e una stampa che non si pieghi alla paura o ai cavilli.

Perché, alla fine, la differenza la fanno le persone.

E solo le persone possono rompere il silenzio.

