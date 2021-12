Arriva il tampone anche per i vaccinati. La proposta di Locatelli

Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, propone l’obbligatorietà di sottoporsi a tampone anche per coloro che hanno ricevuto la vaccinazione qualora vogliano accedere ai grandi eventi.

Si tratta di “un’ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare” aggiunge Locatelli. Il coordinatore del Cts ribadisce che “va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite degli italiani”.

Terza dose e tampone

Pur ribadendo che la dose booster conferisce una buona protezione contro la variante Omicron, Locatelli precisa che “dobbiamo rassicurare gli italiani e incentivarli a ricevere quanto prima possibile, nel loro migliore interesse, il richiamo”. Locatelli ha poi detto di condividere in maniera assoluta le riflessioni di Andrea Ammon, direttrice dell’Ecdc, che si riferiscono alle misure non farmacologiche. Per il presidente del Css queste vengono troppo spesso sottovalutate. Mentre in realtà riescono a dare un contributo determinante al contenimento della diffusione del virus.

Quindi, anche se la terza dose dà una buona protezione, Locatelli non esclude a priori che in caso di innalzamento del numero dei casi positivi il governo decida di fissare l’obbligo di tampone anche ai vaccinati che si recano ad assistere a grandi eventi. L’esperto ha comunque ricordato ancora una volta che è necessario continuare a indossare le mascherine negli spazi chiusi.

“Mantenere linea di coerenza”

Locatelli promuove anche l’ipotesi concreta di inserire l’obbligo delle mascherine all’aperto durante il periodo natalizio, sempre nel caso in cui i dati epidemiologici dei contagi dovessero continuare a crescere. Sulla durata del Green pass Locatelli precisa che “in questo momento la scelta è stata fatta da pochissimo tempo e credo sia opportuno mantenere questa linea di coerenza al momento. Poi se esistono condizioni, evidenze e situazioni per rivedere le scelte credo che il governo italiano abbia dato larga dimostrazione di immediata capacità di adattamento e di flessibilità per aggiustare le scelte”.