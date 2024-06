Spread the love

L’Assemblea per la Palestina di Pescara ha recentemente lanciato un appello significativo, richiedendo l’interruzione dei finanziamenti e delle collaborazioni tra le università italiane e quelle israeliane, nonché con Leonardo Spa, un’azienda con sedi a Chieti e L’Aquila.

Assemblea nazionale studentesca per la Palestina: basta finanziamenti a Leonardo Spa. A Chieti, Leonardo Spa si occupa di sicurezza informatica, mentre a L’Aquila è impegnata nella produzione di armamenti.

Richieste Specifiche

L’assemblea studentesca chiede espressamente:

Sospensione dei finanziamenti e delle collaborazioni universitarie: i partecipanti chiedono di interrompere qualsiasi forma di finanziamento o cooperazione tra le università italiane e quelle israeliane. Interruzione della collaborazione con Leonardo Spa: Gli studenti chiedono la cessazione della collaborazione con Leonardo Spa, evidenziando il legame tra questa azienda e la produzione di armi.

Struttura e obiettivi dell’assemblea

L’Assemblea Nazionale per la Palestina è un’organizzazione apartitica, che collega realtà studentesche e universitarie su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una rete formata da gruppi di studenti che si oppongono non solo agli accordi tra gli atenei italiani e le industrie belliche, ma anche a quelli con università israeliane, promuovendo una politica di boicottaggio e disinvestimento.

Reazione e coinvolgimento locale

Nonostante l’impegno e la determinazione dell’assemblea, la risposta studentesca a Pescara è stata deludente. L’Università di Pescara ha mostrato indifferenza nei confronti della manifestazione, ignorando le richieste degli studenti. Questa mancanza di reattività sottolinea le difficoltà che i movimenti studenteschi incontrano nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica e influenzare le politiche universitarie.

Importanza del Movimento

L’azione dell’Assemblea per la Palestina si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione globale per i diritti umani e la giustizia sociale. Il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS) contro Israele ha guadagnato slancio negli ultimi anni, con sempre più istituzioni accademiche e culturali che scelgono di rompere i legami con entità che partecipano a politiche considerate oppressive.

L’Assemblea Nazionale per la Palestina rappresenta una voce critica nel panorama studentesco italiano e cerca di promuovere un cambiamento attraverso l’educazione e l’azione diretta. Anche se l’impatto immediato a Pescara può sembrare limitato, il movimento continua a crescere e a consolidarsi, alimentato dalla convinzione che l’istruzione superiore non debba essere complice di pratiche considerate ingiuste.

In conclusione, la richiesta dell’Assemblea per la Palestina di Pescara mette in luce un dibattito essenziale sulla responsabilità etica delle istituzioni accademiche e delle collaborazioni industriali. Sebbene la risposta locale sia stata finora insufficiente, il messaggio degli studenti rimane chiaro e deciso: un invito a riconsiderare le connessioni che legano le università italiane a pratiche controverse e a sostenere una politica di pace e giustizia.

