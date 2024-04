Spread the love

Durante il primo anno della sua distribuzione globale, il vaccino AstraZeneca è emerso come un salvatore, preservando oltre sei milioni di vite nel contesto della pandemia di Covid-19. Tuttavia, recenti sviluppi legali hanno posto sotto luce un aspetto controverso: la possibile correlazione tra il farmaco e gravi effetti collaterali, talvolta fatali.

Astrazeneca in Tribunale ammette: “il nostro vaccino causa un rarissimo effetto collaterale”. Il tribunale del Regno Unito è diventato il palcoscenico di una causa legale che ha catturato l’attenzione internazionale. Almeno 81 individui hanno perso la vita a causa di coaguli di sangue associati al vaccino AstraZeneca. Numerose famiglie hanno intrapreso azioni legali contro l’azienda farmaceutica britannica, chiedendo compensazioni totali per un valore di 100 milioni di sterline. Durante il processo, i rappresentanti legali di AstraZeneca hanno ammesso la possibilità di tali eventi avversi, riconoscendo la validità delle accuse avanzate.

Questa non è stata la prima volta che si è discusso dei potenziali rischi del vaccino.

Già nell’aprile del 2021, le informazioni riguardanti il farmaco erano state aggiornate pubblicamente, con l’approvazione dell’autorità regolatoria britannica, la Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Tali aggiornamenti hanno incluso la possibilità, seppur estremamente rara, di sviluppare trombosi con sindrome trombocitopenica a seguito della vaccinazione.

La recente ammissione in tribunale da parte di AstraZeneca ha attirato l’attenzione, poiché rappresenta la prima volta che l’azienda riconosce ufficialmente la correlazione tra il vaccino e gli effetti collaterali in una sede giudiziaria. Inizialmente, l’azienda aveva respinto tali accuse, ma ora ha cambiato posizione, anche se ha sottolineato la rarità degli eventi avversi e ha insistito sul fatto che la sindrome in questione potrebbe manifestarsi anche senza l’assunzione del vaccino.

Le statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano la rarezza di tali casi, definendoli “molto rari” e stimando una incidenza di 1 su 10.000. Tuttavia, l’OMS sottolinea che, nonostante questi rischi, i benefici della vaccinazione contro il Covid-19 superano ampiamente le possibili complicazioni, specialmente nei paesi gravemente colpiti dalla pandemia.

In definitiva, il caso del vaccino AstraZeneca illustra il delicato equilibrio tra beneficio e rischio nella lotta contro il Covid-19. Mentre il farmaco ha dimostrato di essere un importante strumento nella protezione della salute pubblica, è essenziale comprendere e gestire adeguatamente gli effetti collaterali potenzialmente gravi che potrebbero derivarne.