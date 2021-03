AstraZeneca per gli over 65: arriva l’ok del ministero della Salute. Per molti ma non per tutti

Rimangono esclusi i soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie: in questi casi “si conferma l’indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a Rna messaggero”.

Via libera ma non per tutti

Il ministero della Salute dà il via libera al vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età. Ad essere esclusi i soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie. Lo prevede la circolare “Utilizzo del vaccino Covid-19 vaccine AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni” firmata oggi dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

Il vaccino potrà quindi essere somministrato a tutti i soggetti sopra i 18 anni, a eccezione dei pazienti identificati “come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di Covid-19”.

La decisione fa seguito a un parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità:

“Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili – si legge nella circolare ministeriale – non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino in oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d’indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da Sars-Cov-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di Covid-19″.

E aggiunge: “Sulle basi di tali considerazioni, anche in una prospettiva di sanità pubblica connotata da limitata disponibilità di dosi vaccinali e alla luce della necessità di conferire protezione a fasce di soggetti più esposti al rischio di sviluppare patologia grave o addirittura forme fatali di Covid-19, il gruppo di lavoro su Sars-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni”.

“Tale indicazione non è da intendersi applicabile ai soggetti identificati come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di Covid-19. In questi soggetti, si conferma l’indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a Rna messaggero”, conclude.

Ursula von der Leyen

“Da quanto vediamo AstraZeneca sta distribuendo meno del 10%” delle dosi di vaccino in Ue rispetto a quanto pattuito per il primo trimestre. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista ad un gruppo di media europei, tra cui l’Ansa. Secondo il contratto, “AstraZeneca doveva iniziare a produrre prima di avere l’autorizzazione al mercato” e preparare le scorte “per distribuire le dosi una volta avuto il via libera. Ha funzionato con Biontech-Pfizer e Moderna, non ha funzionato con AstraZeneca. Vogliamo sapere cosa è successo”, ha aggiunto.

“Ci aspettiamo – continua von der Leyen – che AstraZeneca accresca i suoi sforzi per distribuire di più e mettersi in pari. Questo sarà il riferimento sulla possibilità” per l’azienda “di esportare anche da altri Stati membri”. La mancata autorizzazione dell’Italia “non è una tantum, dipende dall’azienda” ricreare “la fiducia onorando il contratto. Se lo farà, certamente le porte dell’export saranno aperte”.

“Se un’azienda non” onora i propri impegni, “non possiamo permettere che esporti. Ho sostenuto l’Italia” di Mario Draghi “fin dall’inizio perché da quanto vediamo AstraZeneca distribuisce meno del 10%” in Europa “di quanto fosse stato pattuito per il primo trimestre. Perciò pieno sostegno e allineamento con l’Italia”. Quella di bloccare l’export “è stata una decisione consensuale”.