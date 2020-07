Bari, arrestato comandante della stazione di Cassano delle Murge: sottraeva refurtiva e depistava indagini

È finito agli arresti il comandante dei carabinieri della stazione di Cassano delle Murge, Cosimo Maldarizzi. Il carabiniere è accusato di essersi intascato parte della refurtiva di un colpo e di aver poi depistato le indagini a suo carico.

Per il maresciallo 56enne è scattata una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Bari Paola Angela De Santis ed eseguita dagli stessi carabinieri del Comando provinciale di Bari. I reati di cui dovrà rispondere sono di peculato, omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale e depistaggio.

Secondo l’accusa, i suoi uomini avevano scoperto il bottino di un furto avvenuto tra le province di Bari e Taranto. Ma a quel punto invece di restituire tutto ai legittimi proprietari Cosimo Maldarizzi avrebbe deciso di tenere per sé. Non solo. Il sottufficiale quando apprese che c’erano delle indagini in corso ha cercato la via del depistaggio. I fatti contestati risalgono al 2018 e al 2019. In quel periodo i carabinieri della stazione di Cassano delle Murge ritrovarono otto mezzi provento di furto. Durante la successiva riconsegna ai proprietari di cui erano stai incaricati il maresciallo si sarebbe impossessato di una cisterna che faceva parte della refurtiva, consegnandola poi a un suo conoscente, gestore di un agriturismo.

Nel dicembre 2019, il maresciallo avrebbe cercato di sviare le indagini spostando la cisterna in un deposito e attivandosi per farla ritrovare. Secondo l’accusa, lo scopo era quello di far sembrare la mancata riconsegna al proprietario come una mera svista.