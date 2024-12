Bitcoin e blockchain: il caso di El Salvador e Lugano

Spread the love

Nel mondo contemporaneo, caratterizzato da un’economia sempre più fluida e interconnessa, le criptovalute sono diventate un fenomeno globale capace di dividere opinioni e aprire nuovi scenari.

Bitcoin e blockchain: tra innovazione e controversie, il caso di El Salvador e Lugano. Mentre per alcuni rappresentano un’innovazione rivoluzionaria, per altri sono strumenti opachi, associati a speculazioni rischiose o attività illecite. Tuttavia, c’è chi, come il sindaco di Lugano, Michele Foletti, e figure di spicco come Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, vede in queste valute virtuali una chiave per il futuro economico e tecnologico.

El Salvador: un laboratorio di innovazione o un esperimento controverso?

Nel 2021, El Salvador è balzato agli onori delle cronache per essere il primo Paese al mondo ad adottare Bitcoin come valuta legale. Questo passo ambizioso, guidato dal presidente Nayib Bukele, ha generato reazioni contrastanti: da un lato, sostenitori che vedono in questa scelta un’opportunità per modernizzare il Paese, attirare investimenti esteri e offrire alternative finanziarie a una popolazione in gran parte non bancarizzata; dall’altro, critiche che evidenziano i rischi di instabilità economica e la scarsa accettazione tra i cittadini.

Paolo Ardoino, raggiunto in Salvador, racconta: “L’adozione del Bitcoin ha rappresentato un importante passo verso la trasformazione economica del Paese. La tecnologia blockchain sta creando opportunità, attirando investimenti e costruendo fiducia. Parallelamente, il governo sta lavorando per migliorare la sicurezza e combattere le gang armate, un aspetto essenziale per garantire stabilità e attrattività agli occhi degli investitori stranieri”.

Tuttavia, un recente reportage della rivista statunitense Reason riporta che il 92% della popolazione salvadoregna rifiuta Bitcoin come metodo di pagamento. Ardoino replica che ogni innovazione richiede tempo per essere accettata: “Anche a Lugano, con il progetto Plan B, abbiamo incontrato inizialmente scetticismo, ma la divulgazione e la formazione hanno portato a una crescente accettazione”.

Lugano: il Plan B come modello europeo

Diverso è il contesto di Lugano, dove il progetto Plan B, promosso dal sindaco Foletti, punta a integrare Bitcoin e altre criptovalute nella vita quotidiana della città, sfruttando la tecnologia blockchain per migliorare i servizi e stimolare l’economia locale. La città ha introdotto un circuito in cui oltre 400 attività accettano pagamenti in BTC, USDt e LVGA, rendendola un caso unico in Europa.

Nonostante le resistenze iniziali, soprattutto tra i commercianti di Via Nassa, il cuore del lusso cittadino, Ardoino sottolinea i successi raggiunti: “Oggi abbiamo una rete di utenti e attività in costante crescita. Più del 10% della popolazione utilizza wallet digitali, un risultato senza precedenti in Europa”.

Criptovalute e illegalità: un falso mito?

Uno dei principali argomenti contro le criptovalute è il loro presunto utilizzo per attività illecite, come il riciclaggio di denaro. Tuttavia, Ardoino respinge queste accuse: “La blockchain è il sistema più trasparente mai creato. Ogni transazione è tracciabile e verificabile, rendendo estremamente difficile nascondere attività illegali. Al contrario, il contante rimane lo strumento preferito per chi opera nell’illegalità”.

L’impatto geopolitico: Trump e Musk sullo sfondo

L’elezione di Donald Trump e il supporto simbolico di Elon Musk sembrano aver dato nuovo impulso alle criptovalute. Ardoino commenta: “La presenza di Musk, figura emblematica di innovazione e libertà, accanto a Trump, ha rafforzato l’idea che le criptovalute possano rappresentare una via d’uscita dal controllo centralizzato delle banche e dei governi”.

Un percorso personale di successo: da Savona a Tether

Paolo Ardoino, originario di Savona, ha costruito la sua fortuna da 4 miliardi di dollari seguendo la sua passione per la tecnologia. “Tutto è iniziato quando mio padre mi regalò un Olivetti 386. Ho proseguito come ricercatore all’Università di Genova, per poi entrare nel mondo della finanza e scoprire Bitcoin. Incontrare Giancarlo Devasini e contribuire al successo di Tether è stato il culmine di un percorso fatto di innovazione e determinazione. Tether, oggi utilizzato da oltre 400 milioni di persone, offre un’alternativa concreta a chi è stato escluso dai sistemi bancari tradizionali”.

In sintesi

Lugano ed El Salvador rappresentano due facce della stessa medaglia: il tentativo di sfruttare le criptovalute per creare nuove opportunità economiche e finanziarie. Mentre le sfide non mancano, dal radicamento culturale alla regolamentazione, esempi come il Plan B di Lugano dimostrano che un’adozione consapevole e ben strutturata può portare a risultati significativi. Dall’altra parte, esperimenti come quello salvadoregno sottolineano l’importanza di accompagnare le innovazioni tecnologiche con un adeguato supporto educativo e infrastrutturale.

Le criptovalute continueranno a dividere opinioni, ma è innegabile che stiano ridisegnando il panorama economico globale, offrendo nuovi strumenti di emancipazione e sviluppo, soprattutto per chi è rimasto ai margini del sistema tradizionale.