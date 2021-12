Buone feste ai nostri lettori

Ci prendiamo una piccola pausa anche noi per poter ripartire con slancio nel nuovo anno. Torneremo, infatti, con le inchieste il 10 gennaio 2022. Che, ci auguriamo, sarà un anno fantastico per tutti, pieno di gioie e sogni da realizzare.

Buone feste. L’augurio, per noi tutti, è che si possa uscire da un clima di emergenza continua per poter riassaporare i vizi e le virtù – che forse da troppo tempo – ci siamo lasciati alle spalle. E magari ritrovare quel senso di comunità e di civismo che, a nostro modo di vedere, rappresenterebbe la vera svolta per l’Italia.

Ce lo auguriamo. Un saluto particolare a chi sostiene questo blog con banner e donazioni. Senza di loro, ovviamente, non ci saremmo. Sono persone speciali che hanno a cuore il nostro lavoro e credono – esattamente come noi – in valori quali la libertà e il rispetto. E sanno benissimo quanto sia importante sapere per essere liberi veramente.

Buone feste a voi tutti.