Francesco Carbone dell’Associazione Governo del Popolo APS non si arrende e ci riprova. Dopo il presidio davanti al Quirinale, annuncia un nuovo evento per il 18 luglio per “circondare Roma”.

E, questa volta, molto probabilmente la partecipazione sarà più nutrita visto che sono all’attivo i Gruppi organizzativi regionali. “L’ Associazione Governo del Popolo APS ha aperto 20 gruppi regionali, cosi da restare perennemente aggiornati in merito all’evento del 18 Luglio” spiega Carbone. “Sono sicuro che grazie a tutti i cittadini dotati di buona volontà che pretendono di vivere in una nazione ripulita dalle associazioni criminali (Mafie, Massonerie, Ordini, Sette) il raggiungimento dell’obiettivo sarà più facile di quanto pensiate. Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno dato la vita in nome della Legalità e della Giustizia.”

Alcuni giorni fa, Francesco Carbone si era recato nei pressi del Quirinale per denunciare quelli che, secondo lui, sono i “demoni” della democrazia. “Sono state presentate centinaia di denunce e richieste di intervento a tutti gli organi di controllo” ha spiegato Carbone in quell’occasione. Ci sono pubblici ufficiali “che favoriscono e proteggono le associazioni di tipo mafioso“. Carbone in quella circostanza non è stato convocato dal portavoce del Quirinale né da alcun pm della DNA “pur essendo stati informati dai Carabinieri della Sicurezza del Quirinale.”