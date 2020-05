La Procura della Repubblica che indaga per corruzione il pubblico ministero, Luca Palamara, presidente dell’Anm, ha trovato un sacco di nomi di giornalisti che avevano rapporti con il potente pm romano.

Nell’informativa dell’inchiesta si trovano i riassunti e alcuni stralci delle conversazioni telefoniche tra Palamara e vari cronisti. Nel documento sono riportate pure alcune intercettazioni in cui lo stesso Palamara parla con altri interlocutori dei suoi rapporti con i giornalisti.

Tra questi compare Giovanni Minoli (al quale a un certo punto Palamara si rivolge per chiedergli un consiglio sull’opportunità di rilasciare un’intervista televisiva a Lucia Annunziata per rispondere alle accuse) e Luigi Marzullo. Ci sono poi diversi cronisti di agenzie, televisioni e quotidiani che si rivolgono al pubblico ministero per fissare l’appuntamento per un incontro o per una intervista, a volte soltanto per chiedergli notizie sulla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto, in qualche caso per domandargli un favore personale.

L’informativa

29.5.2019 Palamara x Minoli Giovanni.

Palamara gli dice che La Repubblica è la risposta a Il Fatto. Claudio Tito de La Repubblica gli ha chiesto se vuole replicare e Palamara chiede consiglio a Minoli se sia il caso di replicare e se deve parlare di tutto. Minoli chiede di incontrarsi a cena. Palamara ancora non sa rispondergli poiché si sta domandando se deve recarsi a Perugia. Palamara sapeva queste cose da due anni, ma ha appreso ciò dai giornali. Si risentiranno.

29.5.2019 (Francesco, ndr.) Grignetti (La Stampa, ndr.) per Palamara.

Palamara dice che oggi non rilascerà interviste, ma gli dice di fare due riscontri: 1) il 26 settembre è uscita per la prima volta la notizia sui giornali e lui dovrebbe vedere quando è arrivato il fascicolo da Roma a Perugia; 2) sui fatti citati nell’articolo de Il Fatto, oltre a quelli descritti giorni fa dalla giornalista (Liana, ndr.) Milella, Palamara gli dice che deve verificare quando è arrivato al Csm. Palamara gli confermerà se verrà interrogato.

29.5.2019 Palamara per Barocci Silvia (Rai3, ndr.).

Palamara le dice che per lui va bene (riferendosi alla sua partecipazione alla trasmissione In Mezz’Ora di Rai 3 di Lucia Annunziata, come da precedente telefonata, ndr), all’esito dell’eventuale interrogatorio di Perugia che ha richiesto in data odierna. La Barocci lo invita a non rilasciare altre interviste, ovvero che ci sia una esclusiva solo per loro. Palamara risponde affermativamente e riferisce che se andrà in trasmissione parlerà di cose importanti. Palamara farà sapere appena avrà contezza.

22.4.2019 Palamara per Rosa Polito (Agi, ndr.).

Polito fa gli auguri a Palamara. Palamara dice alla donna che organizzeranno una festa quando e se il “periodo nero” passerà. La Polito conclude dicendo di salutarle la Giovanna e i ragazzi.

29.5.2019 Simona Olleni (Agi, ndr.) per Palamara.

La Olleni riferisce che ha letto “la sua cosa”, quella dove ha appreso il reato dalla stampa. La Olleni correggerà tale scritto eliminando il primo capoverso. Verrà pubblicato immediatamente. I due utilizzano un tono confidenziale.

29.5.2019 Fischetti Sandra (Ansa, ndr.) x Palamara.

Parlano della correzione della dichiarazione preparata da Palamara in replica agli articoli di giornale comparsi in data odierna.

29.5.2019 Valeria Di Corrado (Il Tempo, ndr.) per Palamara.

Palamara riferisce che si affida a quanto già detto nel comunicato. Spera di poter essere sentito in Procura e che ha sentito la notizia dai giornali. Si risentiranno.

6.6.2019 Vincenzo Bisbiglia (Il Fatto Quotidiano, ndr.) per Palamara.

Gli chiede informazioni sul conto della moglie in ordine al suo impiego presso la Regione Lazio e di eventuali contatti con Zingaretti o con altre persone dello stesso Ente. Palamara asserisce di non essere mai intervenuto e che la moglie ha un curriculum di tutto rispetto.

7.6.2019 (Federico, ndr.) Marietti (Tg5, ndr.) per Palamara.

I due conversano, poi interviene Carmelo Sardo, capo redattore e concordano l’incontro per l’intervista presso lo studio dell’avvocato difensore di Palamara, sito in Roma, via Circonvallazione Clodia n.29.

5.3.2019 Centralino riservato di Palazzo Chigi che passa il Dr Marzullo Luigi al Dr. Palamara.

I due fissano di risentirsi per incontrarsi al “Catanese” venerdì o lunedì prossimi entrambi i giorni nel tardo pomeriggio.

4.5.2019 Palamara Luca x Salvaggiulo Giuseppe (La Stampa, ndr.).

Palamara gli chiede di dargli del tu, quindi Salvaggiulo gli chiede “ma sbaglio o la cosa si è un po’ rallentata? Parlo delle nomine” e Palamara risponde di no aggiungendo che stanno sulla via della quadratura del cerchio e che “a breve si sblocca”. Palamara quindi a domanda “ok, perché, diciamo, l’esame in commissione non è ancora cominciato?” risponde “no, però è tutto pronto, sono arrivati i pareri eh… stanno istruendo le pratiche… quindi siamo… sono pronte per essere portate in commissione adesso”. Palamara, a domanda sulla tempistica, risponde di sentirsi martedì/mercoledì per avere dati più precisi.

Palamara a domanda “quindi lo sapremo quando, avremo il Procuratore di Roma, Torino eccetera, sapremo tutto insieme, avremo… a pezzi?” risponde “secondo me insieme”, aggiungendo sempre a domanda “con un accordo ampio o lo step (incomprensibile)?”, “e questo, ancora esterna quello c’è, gli stessi esatti termini in cui avevamo parlato quella sera… la situazione”. Salvaggiulo chiede di essere più chiaro ma Palamara ripete che ancora non è nulla deciso ovvero che si sta lavorando su due convergenze specificando che “la rosa è abbastanza ristretta”. Salvaggiulo dice quindi che prenderà tempo e aspetterà un suo messaggio. Palamara accetta specificando che martedì ci sarà anche il saluto di Pignatone. I due quindi convengono che potrebbe essere anche il giorno giusto. Si salutano.

Palamara, Fava e Lotti

L’informativa dà conto anche dei colloqui tra Palamara e il collega pubblico ministero Stefano Fava (indagato dalla Procura di Perugia nell’inchiesta sullo scandalo che ha investito il Csm) e con il deputato del Partito democratico Luca Lotti (coinvolto nella vicenda) in cui il magistrato si vanta di indirizzare a suo piacimento i giornalisti amici.

15.5.2019 …continua PALAMARA a parlare nel proprio ufficio con Stefano Fava convenevoli su dove si reca Stefano Fava a mangiare

PALAMARA l’articolo sulla STAMPA non era male o no?

FAVA no quello che è pazzesco di quell’articolo sai qual è?

PALAMARA eh

FAVA l’hai pagato però?

PALAMARA (incomprensibile) lo conosco! quando, quel pezzo di IELO dici?

FAVA esatto

PALAMARA quel pezzo del Pi Stefano

FAVA esatto quello è pazzesco… quello è proprio pazzesco

PALAMARA eh eh

FAVA cioè aspetta che questi di AREA

PALAMARA che hanno detto? non puoi capire Eugenio mi ha fermato incazzato

FAVA sì Eugenio dice qua torniamo al porto delle nebbie (incomprensibile)

PALAMARA gli ho detto guarda che non l’hai mai scritto, gli ho detto quando l’ha scritto, mi ha fermato ha detto hai visto torna indietro guarda che non ha scritto quello ha scritto un’altra cosa ha scritto

FAVA no ma loro dicono che torniamo al porto delle nebbie

PALAMARA ma non lo scrive l’articolo, il giornalista scrive un’altra cosa, è stato fedele nella ricostruzione

Stefano FAVA che il…

PALAMARA ce l’ho qua tiè

FAVA che il motivo principale è IELO! Quello è proprio azzeccato

PALAMARA ride

FAVA che i suoi seguaci sono Pignatone Sabelli e Ielo… però la discontinuità, la causa della discontinuità è proprio Ielo quello è proprio il passaggio pazzesco no?

PALAMARA E certo

PALAMARA legge un pezzo dell articolo di cui discutono che ha coordinato le più delicate inchieste di corruzione additato dalla fronda anti PIGNATONE a singolo (incomprensibile)

FAVA della necessità della discontinuità, quello è il passaggio… che poi è vero

PALAMARA ride è questo

FAVA perché io ieri gli ho detto

PALAMARA lui un giorno dovrà spiegare perché si è messo nelle mani

FAVA alla VINCENZI gli ho detto

PALAMARA che ha detto la VINCENZi?

FAVA io distinguerei

PALAMARA per chi tifa la VINCENZI?

FAVA e che lei dice ma Nello ROSSI è uno yesman. Infatti io distinguerei

PALAMARA e lei che vuole?

FAVA dalla gestione fino al 2016 gli ho detto io

PALAMARA eh

FAVA nella vicenda PIGNATONE io distinguerei

PALAMARA esatto e dopo è precipitato

FAVA (incomprensibile) e poi dall avvento di IELO in poi

PALAMARA è da lì è precipitato, l’ha tenuto

FAVA la situazione secondo me

Siamo al 15.5.2019. Palamara si sente con Luca Lotti

PALAMARA no… oggi quando tutti i giornali riparlano oggi (incomprensibile), l’hai letto l’articolo della Stampa?

LOTTI l’ho letto l’ho letto, La Stampa e anche il Fatto Quotidiano

PALAMARA no ma La Stampa come è stat… come è fa… chi l’ha fatto fa

LOTTI no no ho letto ho letto perché me l’ha detto Garofoli della Stampa, no ma è preciso

PALAMARA ma il passaggio che gli ho fatto mettere? LOTTI no no (incomprensibile) cioè avevo intuito che c’era stato un…

PALAMARA questo è in gamba questo ragazzo

LOTTI PISCITELLO PALAMARA SALVAGGIULO

LOTTI SALVAGGIULO che nome è? PALAMARA è uno… è amico di un mio amico scrittore

LOTTI perché mi ha chiesto (incomprensibile) mi ha mandato Luca ma chi è questo giornalista qua io non lo so però Cosimo non ha pensato che c’eri te dietro

PALAMARA ah si?

LOTTI Cosimo… no no

PALAMARA ah gli è andato sotto lui

LOTTI Sì

PALAMARA eh

LOTTI e ha chiesto chi era a me, io ho chiesto a Luca ma chi è questo giornalista (incomprensibile) che ha scritto lui, tre articoli che ha scritto

PALAMARA però è un ragazzo per bene (incomprensibile) aveva capito tutta la situazione e già sapeva, sa tutto quello di Perugia e tutto quanto, è preparato… io gli ho detto preparati che mo mi arrivano… gli ho detto le cose

LOTTI però scusa

PALAMARA e so arrivate

LOTTI questa roba qui incide sull’aggiunto secondo te?

PALAMARA E non lo so cioè devo capire di che ca… cioè che ti devo di

LOTTI (incomprensibile) normale ma incide

PALAMARA Cioè bisogna vedere adesso che viene fuori, cioè adesso mi conviene rallentare… cioè fare il procuratore e rallentare l’aggiunto no?

LOTTI Sì, rallentare fino a luglio

PALAMARA luglio

LOTTI eh

PALAMARA certo li bloccano, a me mi conviene gioco più facile, è quello no? che mi dà, quella è la rimozione

LOTTI e martedi fanno 4 1 1

PALAMARA Nel frattempo io posso dire mi so cautelato a fa la cosa perché non sapevo come andava no, cioè a sto punto mi conviene a me che rallentiamo e cosi spiazziamo loro perché loro perché me la fanno perché hanno paura che ormai eravamo prossimi a farla, dice questi fanno Roma e io no? In mezzo così prima VIOLA ha quel problema

LOTTI questi fanno… fanno all in

PALAMARA (incomprensibile) problema

LOTTI ma martedì come fa quattro uno uno o quattro uno (incomprensibile)

PALAMARA e poi loro quello che loro non accettano è che io faccio questa battaglia perché mentre questi muovono servi tutto in girono

LOTTI No però Luca vuol di essere in trincea eh

PALAMARA ormai ci stanno