Cittadino segnala assembramenti al Vigile e l’agente lo prende a schiaffi

Un vigile prende a schiaffi un cittadino a Napoli.

October 30, 2020

Il fatto è accaduto a Napoli. Un cittadino segnala a due vigli urbani la presenza di un assembramento in piazza Vanvitelli a Napoli. Ma, a quanto pare, i vigili preferiscono multare un motorino. A quel punto il residente accende il telefono e inizia a filmare quello che, secondo lui, è una leggerezza della municipale.

“Lei non mi può riprendere” dice la vigilessa visibilmente alterata all’uomo. “Ma questo è scemo” aggiunge ancora l’agente in divisa rivolgendosi al collega. “Io gli ho detto che ci sono degli assembramenti nella Piazza e stanno facendo la multa ai motorini” spiega l’uomo. A quel punto il residente viene raggiunto da una serie di schiaffi da parte dell’ufficiale al grido di “lei non mi può riprendere”.

L’uomo intima la donna di fermarsi e comunica che provvederà a denunciarla. A quel punto il collega della donna, al posto di sedare gli animi, chiede il documento all’uomo. E gli schiaffi del vigile continuano.