“Concorsopoli”, altre accuse a Massimo Galli: avrebbe concesso i laboratori in uso anche a privati

Puoti, dopo un tentativo di minimizzare i fatti, ha confermato che il bando era preconfezionato a favore del suo concorrente. Mentre la virologa Maria Rita Gismondo, direttrice di Microbiologia clinica al Sacco, ha ribadito di essersi opposta alla composizione della commissione per un altro bando con persone fedeli a Galli. Gismondo ha allargato il recinto delle accuse.

Puoti ha di fatto confermato quanto emerso nell’indagine e dalle intercettazioni agli atti. Al telefono con la moglie il primario diceva:

Estromesso dal bando per un posto da professore di seconda fascia presso il dipartimento di Scienze biomediche e cliniche al Sacco, escluso per far posto all’altro candidato, Agostino Riva, meno titolato di lui ma fedelissimo del professore Massimo Galli, il docente Massimo Puoti si sfogava con la moglie al telefono.

Nelle intercettazioni agli atti dell’inchiesta, Puoti parla della turbativa dei concorsi di medicina alla Statale. Quando si accorge di non poter vincere il concorso, si mostra comunque cordiale con Galli, gli comunica personalmente la decisione di lasciare campo libero a Riva.

In cambio Puoti ottiene da Galli la promessa di essere appoggiato, nell’immediato futuro, nei prossimi bandi. Un accordo che appare esplicito.

Con la moglie però Puoti manifesta tutta la sua amarezza.

Puoti ha un indice H-index (criterio per valutare quantità e impatto scientifico dei lavori di un autore) doppio rispetto a Riva, ma alla fine – secondo i nuovi parametri tarati da Galli sul suo protetto – Riva batte Puoti 69,01 a 66,04. Gismondo invece ha ribadito di essersi opposta – minacciando di fare denuncia in procura – alla nomina in commissione di fedelissimi di Galli che avrebbero poi privilegiato le candidate da lui indicate per l’assunzione a tempo determinato di quattro dirigenti biologi presso l’Asst Fatebenefratelli Sacco. Davanti ai magistrati Gismondo avrebbe però anche allargato le accuse, parlando dell’uso – a suo dire – non appropriato dei laboratori di infettivologia del Sacco che Galli avrebbe concesso in uso anche a privati.