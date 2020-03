Arriva da Napoli un grande gesto di solidarietà e che ha visto protagonisti alcuni residenti del corso Garibaldi, nel quartiere Vicarìa, meglio conosciuto come il Vasto. A una coppia di sposi che dorme in auto è stata procurata una casa, soldi, cibo e vestiti.

In un momento così difficile per l’Italia, arriva una bella storia di solidarietà da Napoli. Il coronavirus, evidentemente, non ha fermato il cuore degli italiani.

Una famiglia è stata costretta a dormire in auto ma un quartiere si è mobilitato per aiutarli. Il fatto è accaduto al Vasto, nel centro di Napoli. I due giovani sposi, in ristrettezze economiche, su cui si è riversato anche il dramma del coronavirus, dormivano in macchina da circa un mese. Alcuni residenti di corso Garibaldi, in prossimità della Stazione Centrale di Napoli, hanno provveduto a mettere a disposizione della coppia una casa. Non solo. I concittadini della coppia hanno anche raccolto 800 euro oltre che a generi di prima necessità e vestiti.

Sempre da Napoli arriva un’altra bella storia di solidarietà grazie alla quale Giovanni, un senza fissa dimora, ha potuto nuovamente dormire in un letto dopo 16 anni.