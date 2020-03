Poco importa se il Paese sta vivendo uno dei momenti più drammatici della storia contemporanea. E poco importa se, proprio il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, già da alcuni giorni, con alcune ordinanze, sta invitando la popolazione ad attenersi a regole ben precise.

Nonostante questo, l’Ipercoop “Centro d’Abruzzo”di San Giovanni Teatino (Ch), pensa a inaugurare un nuovo negozio dandone comunicazione sui Social. “Abbiamo una novità per voi! Martedì 10 Marzo ti aspettiamo per l’inaugurazione di Happy Casa Store!” si legge sulla pagina Facebook del centro commerciale.

L’invito a partecipare è presente anche sul sito di Happy Casa Store. Agli organizzatori dell’evento, dunque, non sono bastate due ordinanze regionali, oltre a quelle nazionali, per rinviare o annullare l’evento. Già nell’ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 venivano indicate le 10 regole da rispettare. Oggi, con una nuova ordinanza, Marsilio impone regole a tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data dell’8 marzo 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province del nord.

Non sarebbe buona regola evitare gli assembramenti?

Già il 4 marzo scorso al centro commerciale “Porto Allegro 2.0” di Montesilvano (Pe) si era svolto un evento con Elettra Lamborghini dove si erano ritrovati centinaia di fan accalcati per seguire la cantante pop. Un evento che, anche in quel caso, non ha preoccupato gli organizzatori nonostante il decreto del consiglio dei ministri, già attivo nei contagi da giorni, e in cui si consigliava di mantenere le distanze specie nei luoghi pubblici affollati.

Insomma, mentre in Italia cresce l’epidemia con quasi 6500 malati e 366 decessi, in Abruzzo, qualcuno, sembra non preoccuparsene.