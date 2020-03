La vicenda di Marie Hélène Benedetti, la donna con un figlio autistico che nelle scorse settimane ha combattuto per affermare i diritti del figlio autistico, oggi una nuova vicenda di cui è protagonista.

“Ci implorano di stare chiusi in casa” scrive su Facebook Marie Hélène. “Hanno chiuso le scuole, sospeso le messe religiose e le attività sportive, palestre e piscine chiuse” ma “i centri riabilitativi per le terapie dei bambini autistici sono aperti, i nostri figli continuano a frequentare i centri e noi mamme siamo costrette a portarli perché non portarli significa assenza per ingiustificato motivo, se sei preso in carico dalla ASL rischi le dimissioni”.

Infatti, le strutture obbligano i genitori a portare i propri figli nelle strutture pena la perdita del diritto.

La donna ha un figlio con un altro problema. “Ho un figlio asmatico a casa e sto tremando, non usciamo, non vediamo nemmeno i nostri genitori anziani tappati in casa e soli per non rischiare di contagiarli, per evitare di poter essere noi causa di un loro contagio, per seguire le disposizioni del governo alla lettera perché abbiamo capito che è necessario, vitale.

I reparti diagnostici per l’autismo sono chiusi, appuntamenti rinviati a data da destinarsi e dobbiamo portare i bambini in terapia. Qualcuno dirà che le terapie sono necessarie, io credo che la salute in questo momento sia al di sopra di tutto. Chiudete i centri o dateci la possibilità di assenza giustificata.”

Dopo l’appello di Marie Hélène la struttura che ha preso in carico il figlio comunica che “Chi decide di stare a casa può farlo per giustificato motivo”.

La presa di posizione dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì

E in serata arriva anche la decisione dell’assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì. “Sappiamo – spiega Verì – che si creeranno inevitabilmente dei disagi all’utenza, ma è nostro dovere mettere in campo ogni azione utile a contenere il contagio da Covid 19. Mi auguro che tutti comprendano la situazione di emergenza che stiamo vivendo e la conseguente necessità di adottare misure straordinarie”. Un commento che arriva dopo le linee di indirizzo assunte oggi dal Crea (il comitato regionale emergenza-urgenza), che saranno recepite in un’ordinanza del Presidente Marco Marsilio.

Sospensione di tutte le attività