Le immagini che hanno dato un pugno allo stomaco al mondo provengono dal Bronx, precisamente da Hart Island. Si tratta di fosse comuni che da oltre 150 anni vengono usate per seppellire i cadaveri di chi non può permettersi funerali o posti al cimitero. Oggi vengono messe le bare dei morti per coronavirus.

Nei giorni scorsi il sindaco di New York, Bill de Blasio, aveva accennato alla possibilità di usare “cimiteri temporanei” fino a che la crisi fosse passata menzionando Hart Island come “il luogo storicamente” adibito a quell’uso.

“Se abbiamo bisogno di fare sepolture temporanee per essere in grado di superare l’emergenza attuale – ha detto Bill De Blasio ai giornalisti – e quindi di lavorare con ciascuna famiglia sulle disposizioni appropriate, abbiamo la possibilità di farlo“.

The COVID-19 crisis has forced so many families apart this holiday weekend — but we’re finding new ways to be together. #AskMyMayor pic.twitter.com/sYXR5UL8sK

Una volta a settimana i detenuti del carcere di Rikers Island seppelliscono in media 25 cadaveri

Un numero che ha iniziato ad aumentare a marzo con la diffusione del nuovo coronavirus a New York, diventata l’epicentro della pandemia. La stima dei seppelliti al largo del Bronx sono di una ventina di corpi al giorno, cinque giorni la settimana. Si ritiene che il numero delle sepolture sia quadruplicato.

More bodies are being buried in trenches like this in Hart Island off the Bronx as New York’s #coronavirus death toll rises.

New York reported its deadliest day on Thursday with 824 deaths in 1 day. More @business: https://t.co/FJiJj86Vgf pic.twitter.com/PxZOdy9UTe

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 10, 2020