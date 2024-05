Spread the love

Quali sono le norme legislative che regolano un eventuale risarcimento in caso di danni da vaccino? Qual è la procedura da seguire per ottenere il giusto ristoro? Ne abbiamo parlato con Paola Piccone, avvocato civilista e canonista.

Covid-19, danno da vaccino. Cosa fare? La campagna di vaccinazione contro il COVID-19 ha rappresentato un passo cruciale nella lotta contro la pandemia. Con miliardi di dosi somministrate in tutto il mondo, i vaccini hanno dimostrato di essere strumenti efficaci per ridurre la trasmissione del virus, la gravità della malattia e il numero di decessi. Tuttavia, come per qualsiasi intervento medico, i vaccini non sono esenti da rischi. Basandosi sulle evidenze scientifiche disponibili, sono stati accertati alcune tipologie di reazioni avverse.

Tipologie di reazioni avverse

Le reazioni avverse ai vaccini possono essere classificate in diverse categorie, dalla lieve alla grave.

Reazioni Lievi e Comuni Dolore al sito di iniezione: Una delle reazioni più comuni, che si verifica in una significativa percentuale di vaccinati.

Una delle reazioni più comuni, che si verifica in una significativa percentuale di vaccinati. Sintomi simil-influenzali: Febbre, affaticamento, mal di testa, e dolori muscolari sono reazioni comuni che generalmente si risolvono entro pochi giorni.

Febbre, affaticamento, mal di testa, e dolori muscolari sono reazioni comuni che generalmente si risolvono entro pochi giorni. Reazioni cutanee: Come rossore o gonfiore nel punto di iniezione. Reazioni Moderate Linfoadenopatia: Gonfiore dei linfonodi, che può verificarsi soprattutto dopo la seconda dose del vaccino.

Gonfiore dei linfonodi, che può verificarsi soprattutto dopo la seconda dose del vaccino. Mialgia e artralgia: Dolori muscolari e articolari di intensità moderata. Reazioni Gravi Reazioni allergiche gravi (anafilassi): Sebbene molto rare, possono verificarsi in individui predisposti. Gli episodi di anafilassi sono stati stimati in circa 2-5 casi per milione di dosi somministrate per i vaccini a mRNA.

Sebbene molto rare, possono verificarsi in individui predisposti. Gli episodi di anafilassi sono stati stimati in circa 2-5 casi per milione di dosi somministrate per i vaccini a mRNA. Miocardite e pericardite: In particolare nei maschi giovani, sono state osservate rare infiammazioni del cuore dopo la vaccinazione con vaccini a mRNA. Questi casi sono generalmente lievi e trattabili.

In particolare nei maschi giovani, sono state osservate rare infiammazioni del cuore dopo la vaccinazione con vaccini a mRNA. Questi casi sono generalmente lievi e trattabili. Trombosi con sindrome da trombocitopenia (TTS): Un raro ma serio effetto collaterale associato ai vaccini a vettore adenovirale, come quello di AstraZeneca. Questo disturbo coinvolge la formazione di coaguli di sangue accompagnata da un basso numero di piastrine.

Sorveglianza e Valutazione dei Rischi

I sistemi di sorveglianza post-marketing, come il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) negli Stati Uniti e il sistema EudraVigilance in Europa, sono stati essenziali per monitorare e valutare la sicurezza dei vaccini COVID-19. Questi sistemi permettono di raccogliere dati sulle reazioni avverse e di identificare rapidamente potenziali segnali di sicurezza.

Gli studi condotti finora indicano che i benefici della vaccinazione contro il COVID-19 superano di gran lunga i rischi associati. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e altre autorità sanitarie continuano a raccomandare la vaccinazione come il mezzo più efficace per controllare la pandemia.

Cosa fare per ottenere un risarcimento?

“La strada può essere lunga e tortuosa” spiega l’avvocato Piccone nell’intervista. “È bene affidarsi a un legale sin dal principio se si vuole portare a compimento l’obiettivo risarcitorio”.