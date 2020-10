Covid-19: si va verso la proroga dello stato di emergenza fino a gennaio

Il governo chiederà al Parlamento la proroga dello stato di emergenza decretato per combattere la pandemia da Covid-19 fino al prossimo 31 gennaio.

L’annuncio è stato dato dal premier Giuseppe Conte.

“Ieri – ha spiegato il premier – c’è stato un Consiglio dei ministri con un aggiornamento informativo e sul punto c’è stata una discussione”. “Allo stato la situazione continua ad essere critica, – ha continuato Conte – per quanto la curva dei contagi sia sotto controllo, richiede la massima attenzione dello Stato e dei cittadini. Perciò abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza fino alla fine di gennaio 2021″.

Conte ha poi legato alla difficile situazione sanitario anche il problema dei migranti e della modifica dei decreti Salvini. Ha annunciato che il dossier sarà affrontato dal Consiglio dei Ministri fissato per lunedì sera. “Dovevamo farlo in questa settimana, ha spiegato, ma c’è anche il silenzio elettorale, quindi era opportuno attendere lunedì sera dato che ci sono i ballottaggi in alcuni comuni”. La revisione dei decreti sicurezza “è all’ordine del giorno di questo governo anche sulla base delle indicazioni del presidente Mattarella”. L’obiettivo del governo rimane “la sicurezza della popolazione, dei cittadini italiani, soprattutto in un periodo di emergenza come questo, ma vale per gli stessi migranti. Dobbiamo riconoscere anche a loro diritti fondamentali delle persone. Noi facciamo salvataggi in mare, ma nello stesso tempo dobbiamo garantire protezione e sicurezza a tutti i cittadini”.

Il provvedimento sullo stato di emergenza, già prorogato il 31 luglio, al momento scade il 15 ottobre. Il perdurare dell’emergenza, però, ha suggerito agli esperti del Cts di allungare i tempi dello stato di emergenza. Il dossier è finito sul tavolo della riunione dei capi delegazione con il premier Giuseppe Conte tenutasi dopo il Cdm di ieri sera.