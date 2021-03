Una fila sterminata, lunghissima. Una coda senza fine formata da chi ha bisogno di mangiare.

Tutto davanti alla sede di viale Toscana di Pane quotidiano, l’organizzazione che a Milano distribuisce aiuti alimentari a chi non ce la fa. Le immagini della crisi che l’emergenza Covid ha provocato a Milano e che sembra crescere con il passare dei mesi. Come cresce la dimensione della coda e come cresce il tempo d’attesa per ricevere quanto basterà a sfamare una famiglia almeno per qualche giorno.