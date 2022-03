Covid: in Cina 37milioni di persone in lockdown

Decine di milioni di persone vivono in isolamento in Cina, mentre il Paese combatte la sua peggiore epidemia di Covid-19 dai primi giorni della pandemia.

Il focolaio si è diffuso molto più velocemente rispetto alle precedenti ondate di varianti – meno infettive – con casi giornalieri che sono saliti vertiginosamente. Da poche decine di febbraio a oltre 5.100 di martedì, la cifra più alta dall’epidemia di inizio 2020 a Wuhan. Il numero sembra basso rispetto ad altri paesi, ma risulta allarmante per una nazione che ha cercato di eliminare focolai e catene di trasmissione con una rigorosa politica zero-Covid durante la pandemia.

A partire da martedì, sono stati segnalati casi in 21 province e comuni a livello nazionale, inclusa la capitale nazionale Pechino e altre grandi città come Shanghai e Shenzhen. I casi potrebbero essere ancora migliaia, ma fino a martedì 37 milioni di persone erano in isolamento.Ecco cosa sappiamo dell’epidemia in Cina.

L’inizio della nuova ondata

I casi hanno iniziato ad aumentare all’inizio del mese in alcune province del paese. Tra cui Shandong a est, Guangdong a sud e Jilin a nord-est. Fino al 6 marzo gli esperti hanno osservato che la situazione era “grave” in alcuni luoghi, ma esprimendo, al tempo stesso, fiducia che “la Cina ha ancora la capacità di controllarla”.

La provincia di Jilin, che condivide un confine con la Corea del Nord, è diventata un importante hotspot con un cluster universitario. Più di 4.000 delle infezioni segnalate martedì sono state segnalate a Jilin. La metà delle infezioni totali in questo focolaio proviene da quella provincia. E i casi non hanno ancora raggiunto il picco, hanno avvertito i funzionari martedì. Autorità e media statali affermano che non è ancora chiaro come siano iniziati i primi focolai. Ma diversi fattori, inclusi i casi importati dall’estero e la prevalenza della variante Omicron, hanno esacerbato la gravità dell’epidemia a livello nazionale.

La variante

Omicron ha guidato questa impennata. Uno dei motivi per cui i casi si sono diffusi così velocemente e sono più difficili da rintracciare sono i sintomi più lievi di Omicron e il tempo di incubazione più breve, secondo i media statali. La variante altamente infettiva ha sostituito Delta come ceppo dominante nel paese, costituendo circa l’80% dei casi recenti.

Gli esperti stanno vedendo sia BA.1 – l’originale Omicron – che BA.2, una sottovariante che è stata rilevata per la prima volta a gennaio e soprannominata la “variante stealth” perché a prima vista sui test di laboratorio può sembrare un altro Covid varianti. BA.2 è circa il 30% più trasmissibile di BA.1, secondo i primi studi del Regno Unito e della Danimarca. Ora sta causando circa 1 caso su 5 di Covid-19 in tutto il mondo, con casi rilevati in dozzine di paesi, inclusi gli Stati Uniti, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. BA.2 è stato rilevato nell’epidemia a Jilin, secondo il notiziario statale CCTV. Non è ancora chiaro se causi una malattia più grave, ma alcuni studi suggeriscono che probabilmente non porterà a un numero maggiore di ricoveri e decessi.

Blocchi e restrizioni

Cinque città, per un totale di oltre 37 milioni di residenti, sono soggette a diversi livelli di blocco. Ai residenti di Changchun, città di Jilin, Shenzhen e Dongguan è vietato lasciare i loro quartieri, ad eccezione dei lavoratori essenziali e dei servizi di emergenza. Ogni famiglia può inviare una sola persona a fare la spesa ogni due o tre giorni. La quinta città, Langfang, ha fatto un ulteriore passo avanti vietando a tutti i residenti di lasciare le loro case se non per motivi di emergenza.

Molte di queste città hanno sospeso i trasporti pubblici e i pasti al coperto. Non solo. Hanno chiuso le scuole e stanno conducendo più cicli di test di massa per tutti i residenti. Martedì, la città di Jilin ha dato il via al suo nono round di test. Le foto mostrano i residenti in fila fuori nella neve, ben impacchettati. La provincia di Jilin ha anche implementato restrizioni di viaggio, vietando ai residenti di lasciare la provincia o di viaggiare tra le città all’interno della provincia. La provincia ha solo pochi giorni di scorte mediche in magazzino.

Zero Covid

Con la diffusione di varianti sempre più infettive – Delta, poi Omicron – nel 2021, molti paesi hanno abbandonato l’approccio zero-Covid a favore della convivenza con il virus. Sebbene alcuni leader e scienziati cinesi abbiano accennato al fatto che la Cina potrebbe eventualmente allontanarsi dalla strategia, ciò probabilmente non arriverà presto.

La città di Xi’an è stata chiusa per più di un mese da dicembre a gennaio. Con alcuni residenti che si sono lamentati di non essere stati in grado di ricevere cibo, forniture di base come assorbenti mestruali e persino cure mediche di emergenza.