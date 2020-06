I dati diffusi dai governi, nell’ottica delle politiche di contrasto al covid, sono “imperfetti”. È quanto viene fuori da un’inchiesta del quotidiano britannico The Guardian, che accende un faro sulla semisconosciuta Surgisphere, azienda statunitense specializzata in analisi sanitaria.

Proprio la Surgisphere avrebbe fornito informazioni sull’andamento dell’epidemia che sono state alla base di alcune importanti ricerche scientifiche. Su queste i governi di alcuni paesi si sono basati per elaborare strategie di contenimento dei contagi. Si tratterebbe, però, di dati del tutto inaffidabili.

Gli studi sull’idrossiclorochina

Surgisphere avrebbe fornito i dati necessari alla compilazione di diversi studi sul Covid-19, pubblicati anche su riviste prestigiose come Lancet e il New England journal of medicine, ma “finora non ha fornito spiegazioni sui dati o sulla metodologia” applicata. La Surgisphere riferisce di avere acquisito dati legittimamente da oltre un migliaio di ospedali nel mondo. Informazioni che sarebbero stati alla base di articoli che hanno portato a una modifica delle terapie per il Covid in America Latina, attuale fulcro della pandemia. Gli stessi dati sono stati usati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dagli istituti di ricerca di tutto il mondo per fermare i test sull’uso dell’idrossicolorochina, farmaco sul quale si è a lungo dibattuto per il trattamento del Coronavirus.







Le maggiori riviste scientifiche mondiali, Lancet e New England journal of medicine, secondo il Guardian, hanno pubblicato studi basati sui dati della Surgisphere. Co-autore di questi studi è l’amministratore delegato dell’azienda Usa, Sapan Desai. Gli altri autori degli studi pubblicati, non affiliati alla Surgisphere di Desai, hanno commissionato un’indagine indipendente.

Collaboratori senza esperienza scientifica

I cronisti del Guardian raccontano come, da ricerche sul materiale disponibile pubblicamente, risulti che molti dipendenti della Surgispehere abbiano scarsa o nessuna esperienza scientifica. Uno dei dipendenti, indicato come caporedattore scientifico, è in realtà uno scrittore di fantascienza, mentre la cosiddetta dirigente marketing sarebbe, in realtà, una modella di riviste per adulti e hostess per fiere e congressi.

La pagina Linkedin dell’azienda ha meno di 100 follower e la scorsa settimana indicava un organico composto da sei persone, poi diventate nelle ultime ore tre. Surgisphere, che dice di gestire “una delle più vaste e veloci banche dati ospedaliere del mondo” secondo i cronisti del quotidiano inglese non ha praticamente alcuna presenza online. L’account Twitter ha meno di 170 follower, senza alcun post tra l’ottobre 2017 e il marzo 2020.

Le indagini

L’indagine del Guardian ha rilevato che:

Molti dipendenti di Surgisphere non hanno dati scientifici in mano. Un dipendente elencato come editore scientifico sembra essere un autore di fantascienza e artista fantasy. Un altro dipendente elencato come dirigente del marketing è un modello per adulti e hostess per event.

La pagina LinkedIn dell’azienda ha meno di 100 follower e la scorsa settimana ha elencato solo sei dipendenti.

Mentre Surgisphere afferma di gestire uno dei database ospedalieri più grandi e veloci al mondo, si scopre che non ha quasi alcuna presenza online.

Fino a Lunedì, il pulsante “entrare in contatto” sulla homepage di Surgisphere reindirizzava a un modello di WordPress per un sito web di criptovaluta. Un fatto che ha sollevato dubbi sul metodo utilizzato.

Desai è finito sotto processo per tre cause di negligenza medica.

Nel 2008, Desai ha lanciato una campagna di crowdfunding sul sito web Indiegogo per promuovere un “dispositivo di aumento umano di nuova generazione che può aiutarti a raggiungere ciò che non avresti mai pensato fosse possibile”. Il dispositivo non è mai stato realizzato.

La pagina Wikipedia di Desai è stata cancellata a seguito di domande su Surgisphere.

La conferenza stampa dell’OMS

Appena qualche giornio fa, l’OMS ha annunciato che avrebbe ripreso lo studio sull’idrossiclorochina, dopo che il suo comitato ha accertato che non vi era un aumento del rischio di morte per i pazienti di Covid che lo assumevano. Finora sono oltre 3500 i pazienti che sono stati reclutati nella sperimentazione in 35 paesi.

“Sulla base dei dati disponibili sulla mortalità, i membri del comitato hanno non hanno trovato motivi per modificare il protocollo di prova”, ha affermato Tedros. “Il gruppo esecutivo continuerà la sperimentazione sull’idrossiclorochina.”

Dubbi sullo studio di Lancet

Il 22 maggio Lancet ha pubblicato uno studio peer-reviewed che ha scoperto che il farmaco antimalarico idrossiclorochina, promosso da Donald Trump, è stato associato a un tasso di mortalità più elevato nei pazienti con Covid-19 e aumento dei problemi cardiaci. Trump, invece, aveva pubblicizzato l’idrossiclorochina come un “farmaco miracoloso”.

Lo studio Lancet, che ha elencato Desai come uno dei coautori, affermava di aver analizzato i dati di Surgisphere raccolti da quasi 96.000 pazienti con Covid-19 e di non aver trovato nessun effetto benefico sui malati. A quel punto l’OMS ha bloccato la sperimentazione del farmaco in tutto il mondo.

Il Guardian Australia ha rivelato errori evidenti nei dati australiani inclusi nello studio.

Secondo i ricercatori Surgisphere ha attinto informazioni da cinque ospedali, registrando 600 pazienti australiani con Covid-19 e 73 decessi al 21 aprile.

Ma i dati della Johns Hopkins University riferiscono, invece, che solo 67 morti per Covid-19 erano stati registrati in Australia entro quella data. Il numero non è salito a 73 fino al 23 aprile. The Guardian ha contattato cinque ospedali a Melbourne e due a Sydney e tutti hanno affermato di non aver mai sentito parlare di Surgisphere.

L’ivermectina

Un altro studio della Surgisphere, sempre scritto da Desai, ha scoperto che l’ivermectina, un farmaco antiparassitario, ha ridotto i tassi di mortalità nei pazienti con Covid-19 gravemente malati. Lo studio è stato pubblicato online dalla Social Science Research Network e ha spinto il governo peruviano ad aggiungere ivermectina alle sue linee guida terapeutiche nazionali di Covid-19 .

Il New England Journal of Medicine ha anche pubblicato uno studio Desai con revisione paritaria basato sui dati di Surgisphere , che includeva i dati di pazienti Covid-19 di 169 ospedali in 11 paesi in Asia, Europa e Nord America. È emerso che i comuni farmaci per il cuore noti come inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina e bloccanti del recettore dell’angiotensina, non erano associati a un rischio più elevato di danno nei pazienti con Covid-19.

Da dove esce Surgisphere?

Come ha fatto Surgisphere a diventare proprietaria di un database internazionale? Un database che vanta l’accesso ai dati di 96.000 pazienti in 1.200 ospedali in tutto il mondo.







Il dott. James Todaro, che gestisce Medicine Uncensored, un sito Web che pubblica i risultati degli studi sull’idrossiclorochina, ha dichiarato che “Non è chiara la metodologia degli studi utilizzata da Surgisphere”. Desai ha affermato che Surgisphere e il suo sistema di gestione dei contenuti QuartzClinical fanno parte di una collaborazione di ricerca avviata “diversi anni fa”. “Surgisphere funge da aggregatore di dati ed esegue analisi dei dati su questi dati”, ha aggiunto. “Noi non siamo responsabili per i dati di origine, così il compito di manodopera necessaria per l’esportazione dei dati da un sistema elettronico di salute Records, convertendolo in formato richiesto dal nostro dizionario dei dati, e completamente deidentifying dei dati viene effettuata dal partner di assistenza sanitaria.”

QuartzClinical

Ma ciò che afferma Desai è in contraddizione con ciò che è scritto sul sito di QuartzClinical secondo cui svolge tutto il lavoro e “integra con successo la cartella clinica elettronica, il sistema finanziario, la catena di approvvigionamento e i programmi di qualità in un’unica piattaforma”.

Peter Ellis, il capo scienziato di dati di Nous Group, una società di consulenza internazionale di gestione che fa progetti di integrazione dei dati per dipartimenti governativi, spiega che il database di Surgisphere è “quasi certamente una truffa”.







Desai

Desai è stato citato in tre cause di negligenza medica negli Stati Uniti, due delle quali presentate nel novembre 2019. Joseph Vitagliano ha accusato Desai e Northwest Community Hospital di essere stati “negligenti” perché gli hanno causato danni permanenti dopo l’intervento chirurgico.

Il Northwest Community Hospital ha confermato che Desai era stato assunto lì da giugno 2016 ma si era dimesso “per motivi personali”.