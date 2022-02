Crisi ucraina: 32 caccia decollano dalla portaerei Truman davanti alla Calabria

Movimenti militari della flotta russa nel Mediterraneo. La Nato risponde esibendo la sua superiorità tecnologica.

La crisi ucraina appare anche come un duello di propaganda social. Ai video di Zveda, canale televisivo patriottico-militare pubblico di proprietà del Ministero della difesa della Federazione Russa, replicano gli account del comando americano. Con filmati come questo: 32 caccia F-18 Hornet che decollano uno dietro l’altro dalla portaerei Truman. Un’esercitazione di attacco contro “obiettivi navali”, scattata davanti alla Calabria proprio mentre la squadra da sbarco russa attraversava il canale di Sicilia. L’ammiraglia Usa da una settimana è passata alle dipendenze dell’Alleanza Atlantica, coordinando le forze nei mari d’Europa per una risposta comune alla tensione sul fronte ucraino. Ieri nel golfo di Taranto alla Truman si è unita la portaerei italiana Cavour, scortata da due fregate della nostra Marina. E tra due giorni li raggiungerà la portaerei francese De Gaulle.