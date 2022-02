Crisi Ucraina, il ruolo della Cina e l’appoggio alla Russia

Lunedì l’inviato cinese alle Nazioni Unite di Hong Kong ha chiesto a “tutte le parti” moderazione evitando di “alimentare le tensioni” in Ucraina. Ma non ha condannato il riconoscimento dell’indipendenza del Cremlino per due regioni filo-Mosca nell’est del paese.

Pechino con l’intensificarsi della crisi in Ucraina tenta di bilanciare i legami sempre più stretti con Mosca. Lo fa con la sua pratica politica estera di strenua difesa della sovranità statale.

In una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’ambasciatore cinese delle Nazioni Unite Zhang Jun, ha affermato che Pechino ha accolto favorevolmente e incoraggiato ogni sforzo per una soluzione diplomatica della crisi ucraina. E ha aggiunto che tutte le preoccupazioni dovrebbero essere trattate sulla “base dell’uguaglianza”.

LEGGI ANCHE:

“L’attuale situazione in Ucraina è il risultato di molti fattori complessi. La Cina ritiene che tutti i paesi dovrebbero risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici. E in linea con le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite”, ha detto Zhang.

La riunione del consiglio di sicurezza si svolge mentre i leader mondiali cercano di far rientrare la crisi Ucraina. Che ha registrato una svolta drammatica quando il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato alle forze russe di entrare in due territori separatisti sostenuti da Mosca dopo averli riconosciuti come indipendenti. Una mossa che per i funzionari occidentali fornirebbe un pretesto per una più ampia invasione dell’Ucraina. La Russia ha difeso le sue azioni definendoli sforzi per “proteggere e preservare quelle persone” che vivono nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk e Repubblica popolare di Luhansk (DPR e LPR).

Il ruolo della Cina

La Russia ha cercato una sponda favorevole alla Cina. Putin in visita a Pechino il 4 febbraio ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Il vertice si è concluso con il rilascio di un’ampia dichiarazione in cui si diceva che non vi erano “limiti” alle relazioni tra i due paesi e “nessuna area di cooperazione” proibita. La dimostrazione di solidarietà non è passata inosservata in Occidente. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto riferimento alla recente dichiarazione congiunta di Xi e Putin dicendo che Pechino e Mosca hanno cercato di sostituire lo stato di diritto con “lo stato del più forte”. La Cina ha affermato che i suoi interessi sono nel dialogo e nella risoluzione pacifica. Ma gli esperti affermano che Pechino vorrebbe non essere vista come potenza vicina alla Russia.

Pechino vorrebbe evitare le sanzioni occidentali contro le azioni di Mosca e “starebbe attenta a non apparire apertamente filo russo”. La Cina aveva precedentemente esortato le parti coinvolte nella crisi ucraina a tornare agli accordi di Minsk, riferendosi agli accordi raggiunti nel 2014 e nel 2015 a seguito dei conflitti nell’Ucraina orientale che mantengono il controllo di Kiev sul confine con la Russia.

Alla conferenza a Monaco, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che “la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale di tutti i paesi dovrebbero essere rispettate e salvaguardate”. Ciò mette la Cina in una “posizione imbarazzante” rispetto agli ultimi sviluppi, secondo David Sacks, ricercatore presso il Council on Foreign Relations di New York. “Fino all’ultimo momento, la Cina ha sottolineato la necessità di tornare all’accordo di Minsk e Putin ha sostanzialmente ignorato la proposta cinese”, ha affermato.

Rispetto della Carta delle Nazioni Unite

“Gli scopi dei principi della Carta delle Nazioni Unite dovrebbero essere rispettati”, ha affermato Wang, aggiungendo che l’attuale situazione in Ucraina è “strettamente correlata al ritardo” nell’attuazione dell’accordo di Minsk. Gli Stati Uniti nella riunione del consiglio di sicurezza di lunedì hanno anche invitato i paesi a prendere posizione, con l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield che ha affermato che ogni stato membro delle Nazioni Unite ha un interesse in questa crisi in corso. “Questo è un momento di azione collettiva”, ha detto. “C’è troppo rischio perché qualcuno si sieda sul recinto”.