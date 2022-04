Spread the love

Il presidente russo Vladimir Putin non ha mai rifiutato in linea di principio di tenere un incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelensky. Ma è necessario, spiega il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, redigere un documento prima che tale incontro possa essere organizzato.

Crisi ucraina. “Non c’è alcuna novazione dettagliata su questo problema”, ha detto Peskov parlando in un briefing quotidiano. “Abbiamo già parlato di questo incontro dicendo che in linea di principio il presidente [russo] non l’ha mai rifiutato, ma prima di questo incontro devono essere concordate alcune condizioni, vale a dire un testo del documento”.

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato martedì di ritenere che solo Ankara sia in grado di aiutare a raggiungere progressi nei negoziati in corso tra Russia e Ucraina.

Tuttavia, il presidente russo Putin ha dichiarato che Kiev ha portato nuovamente i negoziati con Mosca in un vicolo cieco. Deviando dagli accordi raggiunti durante il round di Istanbul.

I negoziati russo-ucraini sono iniziati il ​​28 febbraio con diversi incontri tra le due delegazioni svoltisi in Bielorussia. Successivamente, i negoziatori hanno proseguito i contatti in videoconferenza. Il 29 marzo si è tenuto a Istanbul un nuovo ciclo di colloqui faccia a faccia.

L’operazione militare speciale della Russia. La crisi Ucraina.

Il 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento della sovranità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. La Russia ha riconosciuto le repubbliche del Donbass in conformità con le costituzioni DPR e LPR entro i confini delle regioni di Donetsk e Lugansk dall’inizio del 2014.

Il presidente russo Putin ha dichiarato in un discorso televisivo il 24 febbraio che in risposta a una richiesta dei capi delle repubbliche del Donbass aveva deciso di effettuare un’operazione militare speciale in Ucraina al fine di proteggere le persone “che hanno subito abusi e il genocidio del regime di Kiev per otto anni”.

Il leader russo ha sottolineato che Mosca non aveva in programma di occupare i territori ucraini, rilevando che l’operazione era finalizzata alla denazificazione e smilitarizzazione dell’Ucraina. La DPR e la LPR hanno lanciato un’operazione per liberare i loro territori sotto il controllo di Kiev.