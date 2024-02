Danilo Calvani, il leader dei trattori che ai tempi dei Forconi girava in Jaguar

Spread the love

Andava ai comizi con il Jaguar: ora torna a bordo dei mezzi agricoli. In questi dieci anni ha continuato ad aizzare sui social con slogan populisti e attacchi razzisti e omofobi.

Danilo Calvani, una figura populista che in passato ha guidato il movimento dei “Forconi” e ora si presenta come leader dei “CRA, Comitato Agricoltori Traditi”.

Il ritorno di Danilo Calvani

Calvani, dopo un periodo di relativa oscurità politica, torna protagonista annunciando nuove proteste e ottenendo visibilità attraverso la possibile partecipazione di rappresentanti dei trattori al Festival di Sanremo. Tuttavia, la Rai smentisce i contatti con le associazioni agricole, suggerendo che le dichiarazioni di Calvani potrebbero essere esagerate o infondate. Nonostante ciò, Calvani si mostra determinato nel portare avanti la lotta degli agricoltori, annunciando manifestazioni a Roma e sperando in un incontro con il governo per affrontare le sfide economiche e sociali del settore agricolo. La sua strategia sembra puntare sulla visibilità mediatica offerta da eventi come Sanremo per promuovere la causa dei suoi sostenitori e costringere il governo ad ascoltarli.

In questi ultimi 10 anni Calvani ha continuato a farsi propaganda su internet e sui social network con regolari post e comunicati spesso aggressivi contro i politici, più o meno senza distinzioni e con argomentazioni populiste e razziste.