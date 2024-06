Spread the love

Dopo che le forze israeliane si sono ritirate dal grande complesso ospedaliero di al-Shifa a Gaza City il 1° aprile, in seguito al secondo raid, i palestinesi rimasti a ispezionare le macerie fumanti hanno descritto un odore di morte persistente.

Devastazione ad al-Shifa: ospedale di Gaza sotto assedio e accuse di crimini di guerra. Negli ultimi otto mesi di conflitto, gli ospedali sono stati ripetutamente bersagliati, con Israele che sostiene che Hamas li utilizzi come basi, accusa che il gruppo nega fermamente. Tuttavia, gli eventi ad al-Shifa – precedentemente la più grande e meglio attrezzata struttura medica della Striscia di Gaza – sono stati particolarmente sconvolgenti.

Il raid a sorpresa, durato due settimane, è stato lanciato con la giustificazione che Hamas si fosse riorganizzato nel sito.

Il governo israeliano ha descritto l’operazione come “precisa e chirurgica”. Il portavoce Avi Hyman ha dichiarato che l’operazione ha stabilito “il gold standard della guerra urbana”. “Abbiamo eliminato oltre 200 terroristi e arrestato più di 900 senza causare vittime civili,” ha affermato.

Tuttavia, con corpi in decomposizione ammassati nei cortili dell’ospedale, l’affermazione dell’assenza di vittime civili è stata subito contestata. Negli ultimi giorni, quattro fosse comuni sono state scoperte nel sito, con squadre di ricerca palestinesi che hanno riportato il ritrovamento di centinaia di cadaveri.

“Abbiamo estratto martiri, molti dei quali in avanzato stato di decomposizione e del tutto irriconoscibili,” ha riferito Rami Dababesh della difesa civile palestinese l’8 maggio, mentre si trovava vicino a una fila di sacchi per cadaveri bianchi ad al-Shifa, indossando una maschera facciale e un equipaggiamento protettivo completo. “Abbiamo trovato corpi di donne, bambini e individui decapitati o con parti del corpo mutilate,” ha aggiunto.

Nonostante la mancanza di attrezzature e competenze forensi, le squadre della Protezione Civile hanno utilizzato foto e video per documentare i resti. Il dottor Mohamed Mughir, un direttore della protezione civile, ha segnalato reperti sospetti, descrivendo “segni di esecuzioni sul campo, legature, ferite da arma da fuoco alla testa e segni di tortura sugli arti” su alcuni dei cadaveri.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso “profonda preoccupazione” per la scoperta di fosse comuni sia ad al-Shifa che all’ospedale Nasser nel sud di Gaza, chiedendo insieme a Stati Uniti e Unione Europea un’indagine indipendente su possibili crimini di guerra. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno affermato che durante i raid negli ospedali di Gaza, i soldati hanno esumato corpi sepolti in precedenza dai palestinesi come parte della ricerca dei resti di circa 250 ostaggi catturati durante gli attacchi di Hamas a Israele il 7 ottobre. Secondo le IDF, i corpi sono stati esaminati rispettosamente e quelli non identificati come prigionieri israeliani sono stati restituiti.

Tuttavia, alcuni dei corpi recentemente trovati ad al-Shifa appartenevano a pazienti deceduti durante l’ultima operazione militare israeliana.

Un paramedico coinvolto nella ricerca ha riferito che alcuni avevano ancora i cateteri per via endovenosa attaccati. Il 15 aprile, la BBC ha incontrato due uomini le cui madri erano state viste l’ultima volta in cura all’ospedale e i cui corpi sono stati recuperati da una fossa comune. Mohammed al-Khatib, che aveva cercato disperatamente sua madre Khawla, ha dichiarato: “Per grazia di Dio onnipotente, il suo corpo è stato trovato.” Walid Fteima ha detto che sua madre, Lina Abu Leila, era in cura per malnutrizione e grave disidratazione quando è morta. Il suo corpo decomposto è stato identificato solo dalle ferite riportate da un bombardamento israeliano l’anno scorso.

Dopo aver iniziato l’operazione all’ospedale il 18 marzo, l’IDF ha ordinato a migliaia di civili che si rifugiavano lì e che vivevano nelle vicinanze di evacuare verso sud, pur permettendo all’ospedale di continuare a funzionare. Entro la fine delle due settimane di operazioni, sono rimasti circa 140 pazienti e medici. Il rappresentante locale dell’OMS, il dottor Rik Peeperkorn, ha dichiarato che questo gruppo ha sopportato “condizioni orribili”. Dopo essere stati ripetutamente spostati nel complesso, “in realtà sono finiti nell’edificio delle risorse umane, completamente inadatto al trattamento.” Alla fine, 20 pazienti sono morti.

Diversi pazienti sopravvissuti, feriti in precedenti attacchi israeliani, hanno riferito di aver ricevuto solo piccole quantità di cibo come il tonno in scatola.

Hanno inoltre segnalato una grave carenza di acqua potabile e medicinali. “Il bombardamento ci ha circondati 24 ore su 24, 7 giorni su 7,” ha detto Mohamed al-Nadeem, paralizzato a metà. “Sono malato e incapace di muovermi. Stavo dormendo sul pavimento senza coperte.” Rafif Doghmush, 15 anni, a cui è stato amputato un piede, ha aggiunto: “Non c’erano medicazioni o antidolorifici.”

L’IDF ha affermato che nessun personale o paziente è morto come “risultato diretto” della sua azione, ma che alcuni potrebbero essere deceduti per “cause naturali”.

Durante il raid, ha dichiarato di aver assistito i pazienti spostandoli in aree sicure e di aver fornito forniture mediche, cibo, acqua e un generatore all’ospedale.

Le riprese di droni rilasciate dall’IDF dopo l’inizio del raid il 18 marzo hanno mostrato uomini armati palestinesi apparentemente sparare ai soldati dall’interno dell’ospedale al-Shifa. Successivamente, gli uomini armati si sarebbero barricati in reparti e corridoi, aprendo il fuoco e lanciando esplosivi. Tre soldati israeliani sono stati uccisi durante l’operazione.

L’IDF ha dichiarato che l’operazione è stata basata su “intelligence concreta” che indicava che Hamas e la Jihad islamica palestinese avevano preso il controllo di parti del sito, utilizzandolo per accedere a forniture di base, energia e internet. Sebbene Hamas abbia negato di aver utilizzato al-Shifa come base, i suoi funzionari non hanno escluso la presenza di alcuni membri tra gli sfollati che si rifugiavano lì.

Israele ha dichiarato di aver ucciso “oltre 200 terroristi” dentro e intorno ad al-Shifa e di aver catturato centinaia di persone, ma ha fornito solo alcuni nomi, tra cui Faiq al-Mabhouh, descritto come capo delle operazioni nel servizio di sicurezza interna di Hamas. L’ufficio stampa di Hamas ha affermato che era un comandante di polizia che coordinava le consegne di aiuti nel nord di Gaza. Altri nomi forniti includono Raed Thabet, un alto comandante di Hamas, e Mahmoud Zakzouk, vice comandante dell’unità missilistica di Hamas a Gaza City. Due altri agenti di Hamas, Fadi Dweik e Zakaria Najib, sono stati coinvolti nell’organizzazione di attacchi in Cisgiordania.

Ad aprile, l’IDF ha rilasciato filmati dell’interrogatorio di Tarek Abu Shaluf, portavoce dell’ala politica della Jihad islamica, catturato ad al-Shifa. Hamas e la Jihad islamica non confermano abitualmente i nomi dei combattenti di basso livello uccisi, rendendo difficile stimare il numero esatto dei morti.

Le narrazioni su quanto accaduto ad al-Shifa sono state spesso contrastanti.

Durante il primo raid controverso, l’esercito israeliano ha sollevato aspettative che gli ostaggi israeliani potessero essere trovati nel sito e ha pubblicato un grafico raffigurante una vasta rete di tunnel sotterranei sotto l’ospedale, utilizzato come centro di comando e controllo di Hamas. Sebbene l’IDF abbia recuperato i corpi di due ostaggi israeliani vicino all’ospedale, non ha annunciato di averne trovati all’interno del complesso. Le riprese della telecamera di sicurezza hanno mostrato che almeno due prigionieri stranieri sono stati portati lì il 7 ottobre.

L’IDF ha mostrato un tunnel fortificato di 55 metri sul terreno dell’ospedale, ma questo non ha confermato le affermazioni iniziali sull’estensione dei tunnel. Le successive scoperte chiave includevano denaro, armi, munizioni e documenti di Hamas.

Il dibattito sull’uso degli ospedali da parte di Hamas come basi continua. Israele sostiene che Hamas utilizzi le strutture mediche come copertura, rendendole obiettivi legittimi, mentre Hamas nega l’accusa e accusa Israele di violare il diritto internazionale umanitario.

Ad aprile, l’ONU ha chiesto un’indagine trasparente sulle fosse comuni a Gaza. Finora, gli specialisti forensi internazionali non sono stati in grado di raggiungere Gaza, rendendo difficile la raccolta delle prove. Tuttavia, al-Shifa sta cercando di ripristinare servizi medici limitati, nonostante i danni. A maggio, quattro pazienti sono stati visti nella unità di dialisi renale, segno che l’ospedale sta riprendendo a fornire trattamenti salvavita.