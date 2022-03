“La Russia non ha iniziato l’annoso conflitto militare in Ucraina, ma sta cercando di mettervi fine” ha affermato il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov.

“Le ostilità del regime a Kiev e lo sterminio sistematico degli abitanti del Donbass sono andati avanti per otto anni. Nel corso di questa guerra sono rimaste uccise oltre 14mila persone, tra cui centinaia di bambini. Bisognava fermarlo. È stato necessario per porre fine alle infinite minacce del regime di Kiev contro la Russia. E la Russia agirà”, ha aggiunto ancora Konashenkov in conferenza stampa.

A Mariupol – città portuale di quasi 500mila abitanti dell’Ucraina sudorientale – ci sono truppe ucraine che ostacolano l’ingresso delle forze della DPR. I distaccamenti delle forze armate ucraine minano la città e non lasciano uscire i residenti ha affermato il rappresentante ufficiale della Milizia popolare della DPR, Eduard Basurin. Il DPR auspica che l’esercito ucraino provveda al disarmo dei nazionalisti per salvare la vita della popolazione civile. Basurin ha riferito battaglie nella Repubblica Democratica del Congo dove sono in corso i bombardamenti nella periferia occidentale di Donetsk. “Gorlovka viene bombardato molto pesantemente”, ha detto Basurin. A loro volta, le forze della Repubblica popolare di Donetsk, si stanno avvicinando a Maariupol. “Presto sarà anche completamente bloccato”, ha detto Basurin.

Tuttavia, è ancora prematuro parlare della liberazione della città.

Basurin ha spiegato che le unità delle forze armate ucraine, che si stanno ritirando dalla prima linea, non lasciano uscire i residenti, trasformandoli in ostaggi. “È troppo presto per parlare nello specifico della liberazione di Mariupol, perché loro (truppe ucraine – ndr) hanno creato una fortezza. Quelle unità che si ritirano dalla prima linea vanno a Mariupol. Da lì non si libera ancora la gente, la popolazione civile. Mirano la maggior parte delle città” .

L’ingresso dei militari della DPR nelle aree residenziali comporterà grandi sacrifici dovuti alle azioni delle Forze armate ucraine. “Non vogliamo vittime umane, quindi questo problema sarà molto difficile”, ha detto Basurin. “Li convinceremo a deporre le armi. E le persone che vivono lì non dovrebbero essere ritenute responsabili dei loro crimini”.

Basurin ha aggiunto che il DPR spera in una “certa consapevolezza” dell’esercito ucraino. “Che possano disarmare i nazionalisti, metterli in manette, consegnarceli e così salvare molte migliaia di vite di cittadini comuni”, ha aggiunto il rappresentante della Milizia popolare della DPR. Basurin ha anche affermato che quei dipendenti delle forze armate ucraine, che si sono schierati dalla parte della DPR, hanno confermato l’informazione che Kiev si stava preparando a risolvere la questione del Donbass con la forza.

“Siamo entrati nelle mani dei piani dello Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina per quanto riguarda l’operazione offensiva qui, nel nostro Donbass. E quando iniziamo a parlare con i militari che hanno disertato volontariamente dalla nostra parte, confermano queste parole”.

Operazione e trattative

Il 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato decreti che riconoscono la sovranità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Il 24 febbraio ha annunciato l’inizio di un’operazione militare speciale per smilitarizzare l’Ucraina su richiesta delle repubbliche del Donbass. Successivamente, il ministero della Difesa russo ha sottolineato che il proprio esercito non infligge alcun attacco alle città dell’Ucraina. Le infrastrutture militari sono disabilitate con mezzi di alta precisione. Secondo gli ultimi dati del ministero della Difesa russo, l’esercito ha distrutto 1.114 infrastrutture militari in Ucraina. Tra queste, 31 erano posti di comando e un centro di comunicazione delle forze armate ucraine. Poi ci sono 314 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 57 lanciarazzi multipli, 121 artiglieria da campo e mortai, 274 unità di veicoli militari speciali furono distrutti. L’aviazione militare russa ha ottenuto la supremazia aerea sull’intero territorio dell’Ucraina.

In questo contesto, sono iniziati i negoziati in Bielorussia tra le delegazioni russa e ucraina.

La delegazione della Federazione Russa comprende l’aiutante presidenziale Vladimir Medinsky, il viceministro della difesa generale Alexander Fomin e il viceministro degli Esteri Andrei Rudenko, l’ambasciatore in Bielorussia Boris Gryzlov e il capo del Comitato internazionale della Duma di Stato Leonid Slutsky.

Secondo Kiev, l’Ucraina è rappresentata ai colloqui dal capo della fazione del Servo del popolo David Arakhamia, dal ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov, dal consigliere del capo dell’ufficio presidenziale Mykhailo Podolyak, il primo vice capo della Delegazione ucraina nel gruppo di contatto tripartito Andriy Kostin, il deputato Rustam Umerov e il viceministro degli affari esteri dell’Ucraina Mykola Tochitsky.Come ha affermato lunedì il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, Mosca è interessata a raggiungere accordi con la delegazione di Kiev “il prima possibile”, poiché ogni ora della continuazione del conflitto porta nuove vittime tra soldati e civili ucraini .La parte ucraina afferma che la questione chiave dei negoziati è un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe dal territorio dell’Ucraina.