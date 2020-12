Dpcm: Natale, Santo Stefano e Capodanno il governo vieta di uscire dai Comuni

Il premier Giuseppe Conte ha ammesso che la curva dei contagi scende e l’indice Rt è sotto la soglia d’allerta. Il nuovo Dpcm.

“Di questo passo – dice – nel giro di due settimane saremo fuori pericolo”. Ed è per questo, quindi, che il governo, proprio nei giorni delle feste, stringerà la morsa sugli italiani.

“Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico”. Così Conte, nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi sull’approvazione del nuovo Dpcm sulle misure anti Covid nel periodo di Natale.

“Occorre impegno ed attenzione e continuare su questa strada finchè il vaccino. In prossimità di Natale tutte le Regioni saranno Gialle”, ha annunciato il premier. “Stiamo evitando lockdown generalizzato che sarebbe stato molto penalizzante sia in termini econiomici che sociali”. “Stiamo evitando un lockdown generalizzato che sarebbe stato penalizzante. I risultati ci confortano ma non possiamo abbassare la guardia”. “Per questo motivo dobbiamo portare avanti un piano di ulteriori misure restrittive. La strada e’ ancora lunga, dobbiamo evitare la terza ondata”, aggiunge.

Dal 4 dicembre al 6 gennaio sospesi gli impianti di sci e crociere. Chi va all’estero al ritorno dovrà sottoporsi in quarantena.

“Feste solo con conviventi”

“Dobbiamo intenderci: noi non possiamo entrare nella case delle persone e imporre delle stringenti limitazioni, ma introduciamo una forte raccomandazione, cerchiamo tutti di rispettarla. Quella di non ricevere a casa persone non conviventi, è una cautela essenziale per noi stessi e per proteggere i nostri cari”.

Negozi

“I negozi da venerdì 4 dicembre al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21”.

Rimpasto di governo

“A proposito del rimasto, i partiti hanno detto che non sono interessati al rimpasto, gli fa onore. Per me è una vecchia liturgia della vecchia politica, io sono imprestato a questo incarico da due anni e non ho consuetudine con queste formule. Il confronto politico con tutte le forze questo sì, se poi qualche forza politica dovesse chiedermi valutazioni sulla composizione della squadra non mi sottraggo, ma sono capitano di una squadra che nella prima ondata ha affrontato la pandemia con grande impegno: i miei ministri sono i migliori”.

Doppi turni

Occorre “favorire la flessibilita’” sul territorio, ha precisato rispondendo alla domanda sulla possibilità che vengano introdotti doppi turni nelle scuole dopo il 7 gennaio. “Non vogliamo escludere nessuna opzione”, osserva, “se ci saranno degli istituti scolastici che valutando le circostanze del caso, si renderanno disponibili a turni pomeridiani, ben vengano”.

“Dispiaciuto per attacchi personali”

“Ho ricevuto attacchi personali”. Così Conte ha riferito delle vicenda legata alla compagna Olivia Paladino. “Ha ricevuto attacchi personali anche la mia compagna, mi spiace molto: è stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un dpcm per la chiusura dei ristoranti, è falso e diffamatorio. L’ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre. Un esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio della scorta, è completamente falso: la mia compagna non ha preso l’auto di scorta, non ho mandato la scorta, la scorta era lì per me, era in attesa che scendessi. L’uomo della scorta è intervenuto perché ha visto concitazione e trambusto.“

“Ok a spostamenti verso persone non autosufficienti”

“Ci si potrà sempre spostare per motivi di lavoro salute e necessità e nei casi di necessità ricorre anche l’iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti”. “In ogni caso – ha aggiunto – sarà sempre consentito il rientro nel comune dove si ha residenza, domicilio o dove è la proprio abitazione: questo permetterà il ricongiungimento alle coppie lontane e distanti per motivi di lavoro ma che convivono con una certa periodicità nella stessa abitazione di ricongiungersi”.