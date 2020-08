È giunta l’ora del riposo. Ci fermiamo per un po’: buona estate.

È giunto il momento di fermarsi un po’. Non per raggiungere mete lontane, acque cristalline e tramonti mozzafiato. Ci fermiamo semplicemente per riposare e togliere lo sguardo dalla quotidianità. È giunta l’ora del riposo.

Il clima è diventato molto pesante in Italia. Tra una politica -mai come ora- massima espressione di arrivismo e mercimonio e una crisi economica che promette la massima distruzione del tessuto economico italiano tra l’autunno e l’inverno, noi abbiamo deciso di fuggire. Ma per un po’ come già detto. Giusto il tempo per dimenticare i nomi di quelli che ci governano. Ci fermiamo anche perché si fermano pure loro (poverini) e dunque non sapremmo cosa scrivere tra l’altro.

A settembre, poi, ci sarà anche l’Election day. Si voterà, tra l’altro, per decidere sulla riduzione dei parlamentari. Un’ottima operazione “mediatica” per tentare di rafforzare la credibilità di una maggioranza senza orgoglio e senza dignità. Il tentativo è quello di limitare ancor di più gli spazi di democrazia per aver un controllo più incisivo sui nominati. Ora manca una legge ad hoc per le lobby, dopodiché l’operazione sarà conclusa: i miracolati verranno presi per strada e ‘assunti’ in Parlamento per svolgere azioni che gli verranno suggerite da un’auricolare. Meno rappresentanti, meno territori rappresentati, meno voci nei luoghi della democrazia. E tra qualche anno non servirà nemmeno più andare a votare.

Ecco, davanti a questo scenario noi abbiamo bisogno di fermarci per poter ripartire con un po’ di energia. Abbiamo bisogno di incontrare i nostri sostenitori, presentare i nostri successi e tracciare una retta da qui al prossimo anno. Abbiamo necessità e, soprattutto, voglia di confrontarci sul tema, appunto, della rappresentanza: si tratta di decidere se all’informazione dobbiamo aggiungere altre forme di espressione e -perché no- di mobilitazione. Non possiamo accettare passivamente questa politica rappresentata da piccoli e loschi figuri incapaci di tendere a una pacificazione nazionale e a un interesse collettivo. Dobbiamo necessariamente rafforzare il nostro senso civico e metterci la faccia per salvare il salvabile.

Intanto ci fermiamo, per girarci un po’ l’Italia, raccogliere idee, riappropiarci degli spazi. Ci fermiamo anche per goderci un po’ del piccolo successo: negli ultimi tre mesi abbiamo totalizzato 2 milioni di contatti unici. Un dato estremamente positivo che ci spinge ad andare avanti ma che ci veste di una grande responsabilità. C’è fame d’informazione e in molti si riconoscono in noi. Il nostro lavoro sarà anche quello di capitalizzare questi numeri e portarli al raddoppio.

Ci sono amici e sostenitori che sono con noi. Quindi le cose continueremo a cambiarle. È questione di tempo.

Ora andiamo. Buona estate.

Per qualsiasi cosa contattateci anche solo per un caffé.

329.3526266

info@zonedombratv.it