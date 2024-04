Emergenza accoglienza: aumento allarmante dei minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa

Spread the love

La crescente presenza di minori stranieri non accompagnati sta mettendo a dura prova i sistemi di accoglienza in Italia e in Europa.

Emergenza accoglienza. L’allarme è stato lanciato da diverse autorità giudiziarie e organizzazioni umanitarie, evidenziando una situazione sempre più critica e difficile da gestire.

Il Procuratore Generale di Bologna, Paolo Fortuna, ha descritto la situazione come “fuori controllo”, evidenziando un aumento significativo delle presenze di minori non accompagnati sul territorio. Questo fenomeno, in costante crescita, rende estremamente complesso il monitoraggio delle condizioni di vita di questi giovani e l’attivazione tempestiva delle procedure di tutela e integrazione.

Le situazioni nelle città

Anche in altre grandi città del Nord, come Milano, si assiste a un incremento dei reati commessi da minori stranieri non accompagnati, con un’attenzione particolare ai casi di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Presidente della Corte d’Appello, Giuseppe Ondei, ha sottolineato questo preoccupante trend, evidenziando la necessità di affrontare il problema con soluzioni concrete e immediate.

La situazione non è migliore a Genova, dove il Procuratore Generale Mario Pinelli ha registrato un aumento del 30% dei processi a carico di ragazzi tra i 14 e i 18 anni, in gran parte minori stranieri non accompagnati. Pinelli ha evidenziato una diffusa manifestazione di violenza, spesso legata a reati come le rapine, e ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile connessione di questi giovani con organizzazioni criminali.

Le cronache quotidiane confermano queste preoccupazioni, con episodi di violenza e illegalità che coinvolgono minori stranieri non accompagnati. A Quarto Oggiaro, ad esempio, le autorità hanno dovuto intervenire per fronteggiare una serie di risse, spaccio e furti causati da un gruppo di minori stranieri. A fronte di questi episodi, l’assessore alla Sicurezza di Milano, Marco Granelli, ha annunciato un progetto da 3 milioni di euro per potenziare le strutture di accoglienza e contrastare fenomeni di devianza e criminalità.

Anche altre città italiane come Modena e Padova hanno dovuto affrontare situazioni simili, con bande criminali che reclutano minori stranieri per attività illegali, compreso lo spaccio di droga. Questi giovani si trovano spesso intrappolati in una spirale di criminalità da cui è difficile uscire, alimentando situazioni di degrado e tensione sociale.

Ma la questione va oltre i confini italiani.

Anche in Spagna, soprattutto alle Canarie, si registra un aumento degli arrivi di minori stranieri non accompagnati, sollevando interrogativi sulle loro condizioni e sulle misure di accoglienza e tutela messe in atto.

In questo contesto, l’organizzazione Save The Children ha evidenziato un aumento delle sparizioni di minori stranieri non accompagnati, mettendo in discussione l’efficacia del sistema di accoglienza e il destino di questi giovani una volta scomparsi.

In sintesi, l’emergenza legata all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati richiede una risposta urgente e coordinata a livello nazionale ed europeo, per garantire la protezione e l’integrazione di questi giovani e prevenire situazioni di sfruttamento e criminalità.