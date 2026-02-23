EPSTEIN FILES 2026: L’Architettura dell’Impunità e il Caso Acosta (Episodio 1)

Spread the love

Il caso di Jeffrey Epstein è stato spesso derubricato a torbida vicenda di cronaca nera, uno scandalo sessuale che ha coinvolto i piani alti della società.

Ma i documenti declassificati tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ci obbligano a cambiare prospettiva. Quella che emerge dai milioni di pagine rilasciate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non è solo una storia di crimini individuali, ma il manuale d’istruzioni di quella che i politologi chiamano “Cattura dello Stato”.

In questo primo capitolo della nostra inchiesta, analizzeremo come il network di Epstein sia riuscito a neutralizzare la giustizia per decenni, trasformando i processi decisionali pubblici in negoziazioni private tra elite. Partiremo dal fulcro di questo sistema: il patteggiamento della vergogna del 2008 firmato da Alexander Acosta.

La svolta: L’Epstein Files Transparency Act (EFTA)

Per comprendere la mole di dati di cui disponiamo oggi, dobbiamo guardare al novembre 2025. In un clima di pressione pubblica senza precedenti, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’Epstein Files Transparency Act (EFTA), firmato in legge il 19 novembre 2025. Questa norma ha imposto al Dipartimento di Giustizia (DOJ) di rendere pubblico, entro 30 giorni, tutto il materiale non classificato relativo alle indagini su Epstein e la sua complice Ghislaine Maxwell.

I numeri del rilascio, completatosi a gennaio 2026, sono monumentali:

3,5 milioni di pagine di documenti;

di documenti; 180.000 immagini sequestrate dalle proprietà di Epstein;

sequestrate dalle proprietà di Epstein; 2.000 video, inclusi filmati di sorveglianza e deposizioni.

Tuttavia, la trasparenza è stata una conquista parziale. Gli analisti hanno identificato quella che definiscono una “gestione controllata dell’informazione”. Molti file sono arrivati carichi di redactions (omissis), inclusi verbali del Grand Jury di New York lunghi 119 pagine completamente anneriti. Ancora più inquietante è stata la sparizione di almeno 16 file critici dal sito ufficiale del DOJ poche ore dopo la loro pubblicazione a dicembre 2025, tra cui una fotografia che ritraeva Donald Trump insieme a Epstein, Melania Trump e Ghislaine Maxwell, successivamente ripristinata dopo durissime proteste politiche.

Alexander Acosta e il “Sweetheart Deal” del 2008

Il peccato originale dell’impunità di Epstein risiede in Florida, nel 2008. All’epoca, l’FBI aveva già raccolto prove schiaccianti: oltre 30 vittime minorenni identificate e una bozza di incriminazione federale da 60 capi d’accusa che avrebbe comportato l’ergastolo.

Invece di procedere, l’allora U.S. Attorney per il distretto meridionale della Florida, Alexander Acosta, firmò un Non-Prosecution Agreement (NPA) segreto. Grazie a questo accordo:

Epstein evitò le accuse federali di traffico sessuale. Si dichiarò colpevole di un solo reato minore a livello statale per sollecitazione alla prostituzione minorile. Scontò appena 13 mesi in un regime di “work release”, uscendo di prigione ogni mattina per recarsi nei suoi uffici di Palm Beach.

Ma il dettaglio più controverso declassificato nel 2026 riguarda la clausola di immunità. L’accordo di Acosta garantiva l’immunità non solo a Epstein, ma a tutti i suoi “co-cospiratori non identificati”, bloccando di fatto ogni indagine futura sui complici del network per oltre un decennio. Durante le audizioni davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera nel 2025, è emerso che questo è stato l’unico accordo di questo tipo firmato da Acosta in tutta la sua carriera.

Il concetto di Stato Catturato e Blackmail Capitalism

Perché le istituzioni hanno fallito così clamorosamente? La risposta risiede nella capacità di Epstein di operare come un “hub” di centralità. Non era solo un miliardario, ma un facilitatore che collegava settori apparentemente distanti: tecnologia, finanza, aristocrazia e politica di alto livello.

Nomi come Bill Gates, Elon Musk, Larry Summers e persino direttori della CIA come William Burns compaiono nei file come interlocutori frequenti. Le email suggeriscono che Epstein non offrisse solo consulenze finanziarie, ma gestisse relazioni basate sul capitale sociale e, in alcuni casi, sul ricatto.

In questo contesto, ricercatori come Whitney Webb hanno introdotto il paradigma del “Blackmail Capitalism” (Capitalismo del Ricatto). Secondo questa tesi, la produzione di kompromat (materiale ricattatorio) non era un’attività collaterale, ma il vero motore strutturale dell’accumulazione di potere di Epstein. Le telecamere nascoste trovate nelle sue residenze e l’archiviazione compulsiva di informazioni sensibili servivano a predeterminare esiti politici e a blindare alleanze strategiche, rendendo i leader mondiali vulnerabili e manipolabili.

Il Terremoto Politico in Europa: I casi Mandelson, Lajčák e Jagland

Mentre negli Stati Uniti la resa dei conti politica appare più lenta, i rilasci del 2026 hanno provocato un vero terremoto nelle cancellerie europee.

Il Caso Peter Mandelson (Regno Unito)

Peter Mandelson, figura storica del Partito Laburista e già ambasciatore britannico a Washington, si è dimesso dalla Camera dei Lord e dal partito a inizio febbraio 2026. I file hanno rivelato un rapporto “inconsciamente stretto” con Epstein, incluse email in cui Mandelson passava informazioni governative riservate sulla crisi finanziaria del 2008 e chiedeva aiuto a Epstein per ottenere posizioni multimilionarie nel settore privato. La Metropolitan Police ha aperto un’indagine penale per misconduct in ufficio pubblico.

Il Caso Miroslav Lajčák (Slovacchia)

In Slovacchia, il consigliere per la sicurezza nazionale ed ex presidente dell’Assemblea Generale dell’ONU, Miroslav Lajčák, è stato costretto alle dimissioni a gennaio 2026. Le comunicazioni declassificate hanno mostrato oltre 25 incontri con Epstein e scambi di messaggi su “ragazze stupende” a Kiev e Mosca.

Il Caso Thorbjørn Jagland (Norvegia)

Anche l’ex Primo Ministro norvegese ed ex segretario del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, è finito sotto inchiesta per “corruzione aggravata”. Il Consiglio d’Europa ha revocato la sua immunità diplomatica per permettere alla magistratura norvegese di indagare sui viaggi e i prestiti che Jagland avrebbe pianificato o ricevuto tramite il network Epstein.

Errori di Redazione e la “Giustizia Performativa”

Un aspetto drammatico del rilascio di gennaio 2026 è stato il fallimento sistemico nel proteggere la privacy delle vittime. A causa di errori tecnici grossolani, migliaia di nomi di sopravvissuti sono stati esposti, portando gli avvocati a definire l’accaduto come la “più orribile violazione della privacy nella storia degli Stati Uniti”.

Allo stesso tempo, il pubblico ha potuto recuperare porzioni di testo oscurate maldestramente. Tra queste, sono emerse denunce scioccanti inviate all’FBI, come il caso di un testimone che sosteneva di aver visto figure di spicco assistere a crimini atroci. Sebbene molte di queste segnalazioni rimangano non verificate o bollate come “rumors”, il fatto che il governo abbia tentato di nasconderle ha alimentato la percezione di una “giustizia performativa”: un sistema che condanna i singoli attori (Epstein, Maxwell) per placare l’opinione pubblica, lasciando però intatta l’infrastruttura di potere che li ha resi possibili.

Conclusione: Oltre lo specchio

La vicenda Epstein, letta attraverso i documenti del 2026, si rivela come uno specchio impietoso dell’integrità delle democrazie occidentali contemporanee. Essa ci mostra come l’accumulazione estrema di ricchezza e l’accesso privilegiato possano creare un sistema di immunità oligarchica dove le leggi, semplicemente, non si applicano a tutti allo stesso modo.

Siamo solo all’inizio di questo viaggio. Nel prossimo episodio, entreremo nelle stanze del potere legislativo per analizzare un caso di interferenza diretta: vedremo come Epstein, via SMS, dava istruzioni a un membro del Congresso durante un’audizione ufficiale per orientare l’indagine politica contro un Presidente in carica.

Sostieni l’informazione indipendente

Analizzare oltre 3,5 milioni di pagine richiede tempo, risorse e, soprattutto, una totale indipendenza dai grandi gruppi editoriali. Se credi nel valore di questa ricerca e vuoi aiutarmi a continuare a scavare nei file per portarti i fatti nudi e crudi, valuta di sostenere il canale con un contributo libero. Trovi tutti i dettagli e i link per partecipare al progetto qui sotto.

Grazie per la vostra attenzione e per la ricerca costante della verità.

Se vuoi contribuire al nostro lavoro, ecco i link: PayPal: antoniodelfurbo@gmail.com Donorbox: https://donorbox.org/sostieni-l-informazione-indipendente

IBAN: IT57 B036 4601 6005 2626 0070 883

Segui il canale Youtube

Segui il Canale Tik tok