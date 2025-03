Europa, preparati a tutto: la nuova strategia UE per prepararsi alla guerra

Spread the love

Una “borsa della resilienza” per ogni cittadino europeo, un comitato speciale per le crisi, scuole pronte all’emergenza e una rete di rifugi digitali. Così Bruxelles si prepara al peggio. Ecco la “Eu Preparedness Union Strategy” e cosa significa davvero.

Il mondo intorno a noi è cambiato. A Bruxelles ne sono consapevoli, tanto da mettere nero su bianco che “la sicurezza non è più un concetto garantito”. La guerra in Ucraina, le tensioni crescenti ai confini con la Russia, il ritorno del terrore bellico nei Paesi baltici e scandinavi, le catastrofi ambientali sempre più frequenti, il rischio pandemie e gli attacchi cibernetici hanno risvegliato un’urgenza che l’Europa sembrava aver dimenticato: la sopravvivenza. E non in senso astratto, ma nel concreto. Acqua, torce, cibo in scatola, medicine, documenti, fiammiferi. È questo il cuore della nuova strategia europea per la “preparazione e gestione delle crisi”, che oggi la Commissione Ue presenta ufficialmente e che, con un certo realismo, parte da un presupposto: il peggio può davvero accadere.

Il punto di partenza: l’allarme finlandese

A dare il via a questo cambio di passo è stato, nell’ottobre 2024, l’ex presidente finlandese Sauli Niinistö. In una relazione che ha fatto discutere, l’ex capo dello Stato – uomo lucido, pragmatico e profondamente segnato dalla minaccia russa che incombe sul suo Paese – ha invitato l’Europa a rafforzare in modo simultaneo e coordinato la propria preparazione civile e militare. “Non possiamo più permetterci di essere impreparati”, ha scritto Niinistö. “L’autonomia strategica non riguarda solo le forze armate, ma ogni singolo cittadino”. Un’esortazione che la Commissione Ue ha accolto con rapidità sorprendente, elaborando un piano dettagliato per rendere l’Unione non solo più pronta, ma più consapevole e coesa nell’affrontare scenari critici.

La strategia dell’Unione: 30 azioni chiave

La “EU Preparedness Union Strategy”, il documento ufficiale presentato oggi, prevede 30 azioni concrete da mettere in campo nei prossimi mesi e anni. L’obiettivo è ambizioso: costruire una Unione della preparazione che sia in grado di reagire tempestivamente a ogni tipo di crisi, coordinando le risposte dei 27 Stati membri e offrendo supporto diretto alla popolazione. Non solo guerre o attacchi informatici, ma anche disastri naturali, emergenze sanitarie, blackout energetici, crisi alimentari. Insomma: tutto ciò che può mettere a repentaglio l’ordine sociale e la sopravvivenza quotidiana.

Tra le proposte principali:

La creazione di un Comitato di crisi europeo permanente , con rappresentanti della Commissione, dell’Alto rappresentante per la politica estera e di ciascuno Stato membro.

, con rappresentanti della Commissione, dell’Alto rappresentante per la politica estera e di ciascuno Stato membro. Il rafforzamento del Centro unico di analisi dell’intelligence dell’Ue , con l’obiettivo di coordinare informazioni civili e militari provenienti dai servizi dei vari Paesi.

, con l’obiettivo di coordinare informazioni civili e militari provenienti dai servizi dei vari Paesi. L’istituzione di riserve strategiche condivise di medicinali, alimenti, materie prime essenziali ed energia.

di medicinali, alimenti, materie prime essenziali ed energia. Una piattaforma digitale accessibile ai cittadini per conoscere in tempo reale rischi, rifugi, risorse disponibili.

La “borsa della resilienza”: ognuno pronto a sopravvivere 72 ore

Una delle proposte che più colpisce l’immaginario – e che più di tutte racconta la portata del cambio di passo – è quella illustrata dalla commissaria Ue per la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib: “Ogni cittadino dovrà essere in grado di sopravvivere in autonomia per almeno 72 ore”. Come? Attraverso una borsa della resilienza, un kit base di sopravvivenza da tenere in casa, che contenga:

Acqua potabile

Scorte di cibo a lunga conservazione

Farmaci essenziali

Torcia elettrica

Fiammiferi o accendino

Copia dei documenti d’identità

Caricatore d’emergenza

Radio a batteria o a manovella

L’obiettivo è duplice: da un lato, alleggerire la pressione sui soccorsi nei primi giorni di un’emergenza; dall’altro, creare una cultura della resilienza individuale. Sembra un ritorno a tempi antichi – o alle pratiche dei paesi del Nord Europa, dove la preparazione personale alle catastrofi è da tempo una consuetudine.

Una giornata della preparazione e scuole “resilienti”

Per evitare che il messaggio resti confinato nei corridoi delle istituzioni, la Commissione propone anche la creazione di una Giornata nazionale della preparazione in ciascun Stato membro, sul modello delle esercitazioni che alcuni Paesi già conducono da anni. Una sorta di “protezione civile europea” che coinvolga scuole, aziende, cittadini e media.

Non mancano misure specifiche per il mondo scolastico. L’idea è quella di educare sin da piccoli alla gestione delle crisi, alla consapevolezza del rischio, all’uso razionale delle risorse e alla solidarietà. Le scuole dovranno essere dotate di piani aggiornati, attrezzature minime di emergenza e programmi formativi ad hoc.

Dall’intelligence comune alla piattaforma digitale

Il documento visionato da El País include anche una parte dedicata all’ampliamento delle capacità di analisi strategica e previsione. A tal fine, si rafforzerà il ruolo del già esistente Centro di analisi dell’intelligence dell’Ue, con l’obiettivo di renderlo il punto di snodo tra le diverse agenzie di sicurezza e spionaggio dei 27. Un progetto delicato, che solleverà certamente obiezioni sul piano della sovranità nazionale, ma che viene considerato fondamentale per garantire identificazione precoce delle minacce.

In parallelo, nascerà una piattaforma digitale europea per la gestione delle crisi: un portale interattivo e geolocalizzato che, in tempo reale, informerà cittadini e viaggiatori su rischi, percorsi di evacuazione, strutture sanitarie disponibili e centri di accoglienza.

Guerra, crisi climatica, pandemia: i tre scenari chiave

Anche se il linguaggio del documento ufficiale rimane tecnico e prudente, gli scenari che Bruxelles considera “più probabili” sono chiari:

Un’escalation del conflitto russo-ucraino che coinvolga direttamente i confini europei, con rischio di attacchi ibridi, cyber-sabotaggi o, nel peggiore dei casi, incursioni militari. Eventi climatici estremi come alluvioni, incendi, uragani e blackout energetici, con impatti drammatici sulla popolazione e sull’economia. Una nuova pandemia globale, magari causata da un agente patogeno sconosciuto, che imponga lockdown, quarantene e restrizioni di massa.

In ognuno di questi casi, ciò che farà la differenza – dicono a Bruxelles – sarà la rapidità della risposta e la resilienza della popolazione.

Un’Europa più forte o più impaurita?

Ma questa strategia è un passo avanti verso una vera integrazione della difesa civile europea o il sintomo di un continente in pieno panico? Le opinioni sono divergenti. Da un lato, analisti e politologi plaudono alla svolta pragmatica dell’Unione: dopo anni di retorica, finalmente si passa alla concretezza, mettendo in campo risorse e strumenti. Dall’altro, qualcuno teme che il messaggio implicito sia di impotenza: il cittadino deve arrangiarsi per 72 ore, le scuole diventano centri di evacuazione, e la rete informatica sostituisce la protezione fisica.

C’è poi il nodo, tutto politico, dell’autonomia strategica: chi decide cosa è prioritario? Come si coordinano le riserve? Quale equilibrio tra poteri europei e nazionali? Interrogativi che rischiano di restare sospesi proprio nel momento in cui l’Unione cerca di rafforzarsi.

La vera sfida è culturale

Al netto delle misure annunciate, la sfida più grande resta culturale. L’Europa deve imparare a pensarsi come vulnerabile, a ragionare in termini di rischio e prevenzione. Ma senza cadere nel catastrofismo. La borsa della resilienza, la giornata della preparazione, la piattaforma digitale non sono gadget da film apocalittico: sono strumenti per rafforzare la consapevolezza, per ricostruire un senso di comunità e di reazione collettiva.

Se usata con intelligenza, la nuova strategia può diventare un ponte tra cittadini e istituzioni, un modo per ricucire quel patto sociale che troppe crisi hanno lacerato. Ma serviranno investimenti reali, trasparenza nella comunicazione e soprattutto il coraggio politico di prepararsi senza alimentare la paura.

