Fine dello stato di emergenza: il 31 marzo riapre tutto

L’annuncio arriva da Mario Draghi, durante il suo intervento al teatro del Maggio musicale fiorentino, ultima tappa della visita nel capoluogo toscano.

“Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe”, dice il premier.

E promette anche un graduale alle allentamento del Green Pass, per adesso all’aperto:

È appunto una ”emergenza’‘, sottolinea il premier.

”L’Italia è in ripresa, ma il Governo intende continuare ad aiutare chi è in difficoltà. Oggi, la principale preoccupazione è l’aumento del prezzo dell’energia.Il Governo è intervenuto più volte per aiutare imprese e famiglie – soprattutto le più povere – e per trovare soluzioni strutturali perché questo problema non si riproponga in futuro.La settimana scorsa abbiamo stanziato quasi 6 miliardi di euro, che si aggiungono agli oltre 10 che abbiamo già impiegato a partire dallo scorso anno. Incrementiamo la produzione nazionale di energia rinnovabile e di gas, che potrà essere venduto a prezzi più contenuti di quello importato. E aiutiamo le Regioni e i Comuni a sostenere i servizi di base, come l’illuminazione pubblica’‘.