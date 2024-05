Spread the love

Lo hanno catturato. Il presunto “Fleximan”, l’anonimo che nelle notti abbatteva gli autovelox nella provincia di Rovigo, in Veneto, e che poi è stato imitato in altre regioni dalla Liguria all’Emilia-Romagna, è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo radiomobile.

Fleximan catturato: ecco chi è l’uomo che ha abbattuto gli autovelox in Veneto. L’uomo, un 42enne residente in Polesine ma nato a Padova, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato diversi elementi rilevanti per l’indagine. Nei suoi confronti si prospetta l’accusa di danneggiamento. Il metodo utilizzato era sempre lo stesso: un taglio netto con un flessibile al palo che sosteneva l’autovelox.

Gli episodi contestati

Gli vengono attribuiti cinque episodi nella provincia di Rovigo: due atti di vandalismo a Bosaro il 19 maggio e il 19 luglio dello scorso anno; uno a Corbola e uno a Taglio di Po la vigilia di Natale. Infine, un altro episodio a Rosolina, lungo la Statale 309 Romea, il 3 gennaio scorso. Quest’ultimo atto ha portato all’individuazione del 42enne, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.