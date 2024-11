Spread the love

Immaginate di fare tutto nel rispetto delle regole, di fidarvi di un professionista e di ottenere un incentivo per rendere la vostra casa più efficiente dal punto di vista energetico.

https://www.youtube.com/watch?v=OBURcBS0-Qo

Frode sugli incentivi energetici: quando a pagare sono le vittime inconsapevoli. Ora immaginate di scoprire, anni dopo, che quel professionista aveva falsificato la vostra pratica e che lo Stato, anziché colpire il vero colpevole, chiede proprio a voi la restituzione dei fondi. È quello che sta succedendo a centinaia di cittadini italiani, finiti al centro di una frode che si è trasformata in un incubo burocratico senza fine.

In questo reportage, vi raccontiamo la storia di un perito che, per anni, ha presentato pratiche fasulle al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l’ente che gestisce il Conto Termico, un incentivo statale per caldaie, stufe e impianti di climatizzazione. Dopo migliaia di approvazioni ottenute con facilità, una denuncia ha portato alla luce la truffa: pratiche falsificate e clienti inconsapevoli ingannati.

Ma il colpo di scena arriva con la risposta del GSE: invece di fermarsi al responsabile, l’ente ha annullato migliaia di incentivi e ha iniziato a chiedere il rimborso direttamente ai cittadini, le stesse persone danneggiate dalla frode. Con decreti ingiuntivi e diffide, il GSE si è rivolto alle vittime per recuperare fondi, nonostante queste persone non avessero alcuna responsabilità.

Nel video, esploreremo i dettagli di questa vicenda, ascolteremo le testimonianze dirette delle vittime e analizzeremo la decisione del TAR, che ha respinto i ricorsi delle persone truffate. Come è possibile che in Italia, ancora una volta, chi paga le conseguenze sia proprio chi ha rispettato le regole? Non perdetevi questo reportage e scoprite come, anche quando le vittime sono riconosciute come tali, il sistema può rivolgersi contro di loro.

