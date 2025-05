Germania: lo Stato smantella il “regno” parallelo dei Reichsbürger

Spread the love

Arresti, sequestri e processi per fermare la minaccia eversiva del movimento che nega l’esistenza della Repubblica federale. Tra i leader un aristocratico e un ex militare.

In Germania, uno dei Paesi che più di altri ha fatto i conti con il proprio passato totalitario, una minaccia silenziosa si è trasformata in allarme rosso. Un’organizzazione sotterranea, composta da migliaia di persone, ha agito per anni ai margini della legalità, rifiutando lo Stato, le sue leggi e i suoi rappresentanti. Fino a questa mattina, quando una vasta operazione di polizia ha scoperchiato un nuovo tassello della rete dei Reichsbürger, i “cittadini del Reich”, protagonisti di una sfida diretta all’ordine democratico tedesco.

Le forze dell’ordine, impegnate in simultanee perquisizioni in diversi Länder, hanno agito con decisione contro quella che è stata definita «la più grande rete eversiva dell’estrema destra contemporanea». Centinaia di agenti, supportati da reparti speciali, hanno eseguito arresti, sequestrato beni e oscurato piattaforme digitali, nel tentativo di disarticolare una realtà che le autorità descrivono come un vero e proprio “contro-Stato”.

Il volto occulto del “Regno di Germania”

Non è un’organizzazione come le altre. I Reichsbürger si considerano cittadini non della Repubblica federale, ma di uno Stato immaginario chiamato “Regno di Germania”, fondato nel 2012 da uno dei leader arrestati oggi. Per loro, la Germania attuale è un’entità illegittima, una mera struttura aziendale sotto controllo degli Alleati vincitori della Seconda guerra mondiale. La Costituzione, secondo questa ideologia, non avrebbe alcun valore legale. L’Impero tedesco, al contrario, non si sarebbe mai formalmente dissolto.

Quattro sono i pilastri che reggono la narrazione del gruppo: la persistente esistenza dell’impero guglielmino; l’invalidità della Legge fondamentale del 1949; la natura fittizia e privatistica della Repubblica federale, ritenuta una corporation; e infine, la convinzione che il Paese sia tuttora sotto occupazione militare da parte degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia.

Non si tratta solo di folli teorie da circoli cospirazionisti. Intorno a questi dogmi si è costruita una macchina organizzativa precisa, con tanto di passaporti alternativi, “tribunali del popolo”, corsi di formazione e milizie informali. Una macchina sorretta da fondi e strutture logistiche, capace di attrarre persone provenienti da ogni strato sociale: pensionati, ex militari, professionisti, imprenditori.

Rifiuto del sistema eversivo della legalità

Il dissenso dei Reichsbürger non è limitato alle dichiarazioni: si concretizza nel rifiuto sistematico di qualsiasi obbligo civile. Molti di loro non pagano le tasse, non riconoscono la giurisdizione dei tribunali, ignorano le decisioni amministrative e producono documentazione parallela, firmando atti con timbri del fantomatico regno.

Secondo il Ministero dell’Interno tedesco, solo una minoranza del movimento (circa un migliaio su seimila aderenti stimati) rappresenta una minaccia diretta per l’integrità democratica dello Stato. Ma è una minoranza ben armata, determinata, e soprattutto pronta a passare dalle parole ai fatti. «Non si tratta di semplici negazionisti istituzionali – ha dichiarato il ministro Alexander Dobrindt – ma di una rete criminale organizzata, che sostiene le proprie pretese di potere con teorie cospirative e antisemitismo».

Il gruppo è ufficialmente dichiarato illegale. Le piattaforme online utilizzate per la propaganda e il reclutamento sono state chiuse, mentre i beni sequestrati serviranno a impedire il finanziamento di nuove attività. Un colpo deciso che mira a togliere ossigeno al movimento.

La lunga ombra della violenza

La pericolosità del gruppo non è una novità. Già nel 2016, il servizio di intelligence tedesco (BfV) aveva iniziato a monitorare le attività dei Reichsbürger dopo che uno dei membri aveva aperto il fuoco su agenti di polizia durante una perquisizione, uccidendo un ufficiale.

Ma il punto di svolta è arrivato nel dicembre 2022. In quella che è stata definita la più vasta operazione di polizia dal dopoguerra, 25 persone furono arrestate in tutta la Germania. Il piano sventato era agghiacciante: assalto al Bundestag, rapimento dell’allora cancelliere Olaf Scholz, e instaurazione di un nuovo governo guidato da una figura simbolica e ideologica.

Tra i leader del tentato golpe spiccavano due nomi: Heinrich XIII Prinz Reuß, aristocratico settantunenne legato a una storica casata tedesca, e un ex comandante delle truppe paracadutiste dell’esercito, responsabile della logistica e del reperimento delle armi. Armi che, secondo gli inquirenti, erano già pronte in vari depositi clandestini sparsi nel Paese, insieme a documenti strategici, mappe, piani d’attacco e comunicazioni cifrate.

La triplice inchiesta

Le indagini hanno portato all’apertura di tre distinti processi, simbolo delle diverse anime del movimento. A Stoccarda si è aperto il procedimento contro i membri della cellula armata, accusati di aver pianificato azioni violente, depositato armi e mantenuto contatti internazionali con altri gruppi eversivi. A Francoforte si svolge il processo ai vertici ideologici, tra cui Heinrich XIII, che avrebbe dovuto diventare il capo del nuovo governo. Infine, a Monaco di Baviera, i giudici sono chiamati a valutare le responsabilità della cosiddetta “ala esoterica”, quella più legata a teorie new age, energie spirituali e misticismo complottista.

La magistratura tedesca ha optato per un’azione articolata ma unitaria, nella convinzione che la minaccia debba essere affrontata su più fronti: giuridico, ideologico, militare e culturale.

Il contesto internazionale e l’eco digitale

I Reichsbürger non sono un fenomeno isolato. Movimenti simili sono emersi in Austria, Svizzera e perfino negli Stati Uniti, dove i “Sovereign Citizens” condividono alcune delle stesse convinzioni. L’effetto moltiplicatore di Internet ha permesso una rapida diffusione delle teorie, rendendo più facile il reclutamento e più difficile il controllo.

In Germania, la propaganda online si è trasformata in un’arma potente. Siti, video, forum e chat criptate sono stati usati per diffondere messaggi d’odio, incitare alla ribellione e formare i nuovi adepti. I contenuti, spesso confezionati in forma pseudoscientifica o documentaristica, fanno leva su paure reali – come la crisi economica, l’immigrazione o la pandemia – per portare gli utenti verso una visione cospirativa della realtà.

Il governo ha reagito bloccando decine di domini e account, ma il problema della radicalizzazione digitale rimane centrale. Secondo alcuni esperti, la prossima sfida sarà riuscire a prevenire l’ascesa di nuove cellule, nate proprio nell’ombra lasciata da quelle smantellate.

Conclusione: tra allerta e resilienza democratica

La Germania, che ha fatto del rigore istituzionale e della trasparenza una risposta alla sua storia più oscura, si trova oggi a dover affrontare una sfida interna che richiama antichi fantasmi. Non è solo una battaglia contro un gruppo eversivo: è una lotta per la tenuta democratica, per l’autorità dello Stato e per il diritto di ciascun cittadino a vivere in sicurezza.

Le operazioni condotte non sono che un primo passo. La complessità del fenomeno richiede vigilanza costante, ma anche risposte culturali, sociali e comunicative. Spegnere i fuochi del complottismo richiede più che manette e sequestri. E serve una strategia capillare per ricostruire fiducia, disinnescare odio e ristabilire il patto tra cittadini e Stato.

Come ha affermato il ministro Dobrindt, «non possiamo permettere che strutture criminali si sostituiscano alla legalità democratica». La vera sfida, adesso, è far sì che nessun altro gruppo possa anche solo immaginare di riuscirci.