Giustizia e potere: “Io cittadino, rinuncio al diritto di difendermi con questi giudici”

Un cittadino, Lorenzo Torto, ha promosso tre cause civili dinanzi al Tribunale di Chieti Sezione Lavoro contro la Casa di Cura Santa Camilla S.p.a. L’azione giudiziaria di Torto ha però rilevato una curiosa particolarità.

Un vicenda di giustizia di cui Zone d’Ombra Tv si è già occupata. E che è sfociata in un’interrogazione parlamentare a firma dell’onorevole Carmela Grippa del M5S.

La vicenda

Lorenzo Torto ha presentato tre cause civili promosse dinanzi al Tribunale di Chieti Sezione Lavoro contro la Casa di Cura Santa Camilla S.p.a. Ma Torto è stato costretto a presentare istanza di ricusazione del giudice in quanto la Prozzo “con atto pubblico notarile in data 31.05.2010 costituiva la società HYDRO INXX SRL con sede in Montesilvano (Pe) insieme ai soci Mastropaolo Tony e Di Benigno Romolo per la trasformazione e fornitura di prodotti per la stampa digitale, tra cui inchiostri, carta, film etc.“ si legge nell’atto di ricusazione.

“Come risulta dall’Atto costitutivo del 16.05.2011, il Giudice Ilaria Prozzo dichiarava la propria residenza in Montesilvano (Pe) ove è stabilita la sede legale della società TOWA TEAM S.N.C. Società tuttora attiva e costituita fin dal 02.07.2009 e amministrata da Mastropaolo Tony già socio del giudice llaria Prozzo nella società HYDRO INXX SRL”. “Pertanto, come risulta dagli atti e documenti allegati, il Giudice ha svolto attività imprenditoriale”.

Dunque, il giudice “come socia della società HYDRO INXX SRL negli anni 2010 e 2011 e rivestendo la qualità di socia potrebbe aver avuto rapporti commerciali e di credito con i legali rappresentanti Dott.ssa Concetta Petruzzi e Dott. Paolo Baldassarre della controparte società ‘Casa di Cura privata Santa Camilla Spa’ già ‘Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo‘ con sede operativa in Chieti e titolari anche della ‘Casa di Cura privata Villa Serena’ con sede in Città S. Angelo (Pe) e delle altre strutture sanitarie ad esse collegate site in Città S. Angelo (Pe), in Montesilvano (Pe) e in Pineto (Te) in località limitrofe a quella di Montesilvano, ove hanno la sede le suddette società Hydro Inxx Srl e Towa Team Snc”.

Il tribunale di Chieti rigetta la richiesta di ricusazione

Con alle basi elementi importanti da tener presente, il Tribunale di Chieti ha rigettato l’istanza di ricusazione riconfermando il Giudice Prozzo nelle stesse cause. E questo nonostante sia ancora in corso un’interrogazione parlamentare al Ministro di Grazia e Giustizia.

“Pertanto – scrive Torto in una pec indirizzata al Presidente del Tribunale di Chieti Guido Campli – esiste grave inimicizia tra il sottoscritto ed il Giudice che dovrebbe decidere le cause in cui lo scrivente è parte in causa. Il sottoscritto ritiene quindi che il suddetto Giudice, essendo ancora in corso l’interrogazione parlamentare, non possa garantire l’imparzialità e la serenità di giudizio nel decidere le suddette cause e non intende riassumerle davanti allo stesso giudice Dott. Prozzo Ilaria per i plurimi motivi addotti sia nella ricusazione che nell’interrogazione parlamentare, vedendo negato il proprio diritto ad aver un processo equo e giusto garantito dalla Costituzione”.

Torto chiede e pertanto “di sostituire il giudice Dott. Prozzo Ilaria con altro magistrato nelle cause di lavoro indicate promosse da Torto Lorenzo contro la Casa di cura Santa Camilla Spa di Chieti, al fine di garantire la imparzialità della decisione”.

Nel caso il Tribunale dovesse respingere la richiesta, Torto rinuncerebbe al suo diritto di giustizia.