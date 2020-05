Il liceo Imbriani di Pomigliano d’Arco sforna, a quanto pare, alti dirigenti pubblici. Dopo Carmine America, ex compagno di classe di Luigi Di Maio, che ha trovato prima un posto al Mise, poi un prestigioso incarico agli Esteri e ora un posticino nel cda di Leonardo Finmeccanica, arrivano altri cervelli sulle poltrone pubbliche. Insomma, sono tanti gli amici a 5 stelle.

Pasquale De Falco

In queste ore approda in Fincantieri, su indicazione del Movimento Cinque Stelle, un altro compaesano di Di Maio ed ex studente del liceo Imbriani, tale Pasquale De Falco. Nel suo curriculum – scrive il Foglio – un incarico presso l’Azienda Speciale Multiservizi di Pomigliano d’Arco, e poi nel collegio sindacale della Asl di Salerno, come rappresentante del ministero della Salute. Lottizzazione selvaggia, insomma. De Falco, dunque, con un curriculum del genere non può che diventare il nuovo rappresentante nel collegio dei sindaci di Fincantieri, una delle più importanti aziende pubbliche italiane e mondiali nel settore della cantieristica navale. Anche Pasquale De Falco può esibire il diploma dall’Imbriani.

Dario De Falco

Ma non è finita. Ha trovato il suo posto nella grande famiglia delle poltrone pubbliche un altro ex alunno di successo del medesimo liceo, Dario De Falco, amico d’infanzia di Luigi Di Maio. Che da vicepremier, ricorda Il Giornale, aveva chiamato Dario De Falco a ricoprire il ruolo di capo della segreteria politica a Palazzo Chigi. Con il nuovo governo De Falco è rimasto a Palazzo Chigi come consigliere del sottosegretario Riccardo Fraccaro. Nel curriculum di Dario c’è un triennio come “collaboratore presso lo studio del dottor commercialista Pasquale De Falco presso il quale ho gestito la segreteria oltre che tutta la comunicazione delle attività dello Studio”. Proprio lui, l’amico Pasquale, piazzato ora dal M5s a Fincantieri.

Valeria Ciarambino

Poi c’è un’altra pomiglianese: Valeria Ciarambino, fedelissima di Di Maio. Ciarambino ha come testimone di nozze proprio Di Maio e un marito assunto come portaborse da una europarlamentare M5s.

Enrico Esposito

Altro fortunato è Enrico Esposito, ex compagno di università di Di Maio, diventato capo dell’ufficio legislativo al ministero dello Sviluppo Economico quando Di Maio era ministro.

Finito? Manco per niente.

Assia Montanino

È un’altra compaesana di Di Maio, è stata premiata con una poltrona d’oro al Mise e capo segreteria del ministro.

Insomma, tanti sono gli amici a 5 stelle.