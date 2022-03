Green pass, cosa cambia dal primo aprile

A partire dal primo aprile gli under 50 non avranno più l’obbligo di mostrare il green pass per lavorare. Gli over, invece, dovranno aspettare ancora.

Se si hanno meno di 50 anni non servirà più il green pass per lavorare. Dal primo aprile questa restrizione verrà abrogata. Discorso a parte, invece, per gli over 50 che saranno obbligati a mostrare il certificato verde fino al 15 giugno.

Chiarimenti del ministero del Lavoro

Il ministero del lavoro nella nota prot. n 2003/2022 ha fornito chiarimenti sul certificato verde e partecipazione alle attività vincolate al reddito di cittadinanza. È dallo scorso 15 ottobre che il certificato verde rappresenta uno strumento necessario per accedere a lavoro. Il ministero con la nota n. 8526/2021 aveva già specificato che il certificato verde si applica anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza che partecipano ai Puc, i progetti utili alla collettività. Dallo scorso 15 febbraio, però, la regolamentazione è cambiata a seconda dell’età del lavoratore. Infatti, per coloro con meno di 50 anni bastava esibire il green pass base, ottenibile attraverso la vaccinazione, la guarigione o il tampone negativo. Per gli over 50, invece, era necessario il super green pass, il quale è possibile ottenerlo solamente attraverso la vaccinazione o il certificato di guarigione. Queste regole valgono per le aziende e per gli uffici pubblici. A partire dal prossimo 31 marzo però alcune cose cambieranno. Con la fine dello “stato di emergenza” i lavoratori under 50 non saranno più obbligati a mostrare il proprio certificato verde. Gli over 50, invece, dovranno farlo fino al 15 giugno.

Il ministero attraverso la legge n.234/2021 (legge di bilancio 2022) ha precisato che deve essere prevista necessariamente attività in presenza sia nei Patti per il lavoro che nei Patti per l’inclusione sociale. Il certificato verde è obbligatorio anche in queste occasioni e il non averlo non costituisce un motivo giustificato di assenza agli incontri.

Leggermente diversa la regolamentazione per la partecipazione ai Puc presso le pubbliche amministrazioni spiega Il Giornale. Anche in questo caso è necessario mostrare il green pass ma dal momento che si tratta di attività lavorativa si fa riferimento alle regole dei due regimi in base all’età. Coloro che sono beneficiari del Rdc e non hanno ancora compiuto 50 anni rientrano tra coloro che devono mostrare il certificato verde base. I beneficiari che hanno già compiuto, come previsto per tutti i lavoratori con il dl n. 1/2022 dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 dovranno esibire il super green pass.