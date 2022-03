Green pass: ecco dove non servirà più dal primo aprile

Spread the love

Se la curva dei contagi conferma l’andamento attuale, dal primo maggio potremo mettere in un cassetto il Green Pass. Ma il progressivo abbandono della certificazione verde partirà già dall’1 aprile quando per quasi tutte le attività all’aperto non sarà più necessaria e per i trasporti basterà anche il tampone negativo. Il dettaglio.

Green pass: bus e metro

A partire da venerdì primo aprile non sarà più richiesto il Green Pass rafforzato. Per salire su un bus, su una metropolitana o su un treno sarà sufficiente il Green Pass base, dunque quello che oltre che con il vaccino o il certificato di guarigione, si ottiene anche con un tampone negativo valido 48 ore se antigenico o 72 ore se molecolare. Sempre obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Aerei e navi

Sufficiente il certificato verde base a partire dal primo aprile. Quindi chi non è vaccinato o guarito dal Covid da meno di sei mesi potrà viaggiare in aereo, in nave, in treno con un tampone negativo e la mascherina Ffp2.

Liberi al ristorante e al bar

Già dal primo aprile, nei locali che hanno tavoli all’aperto, si potrà accedere senza più alcun tipo di certificazione. In quelli al chiuso, invece, al tavolo ma anche solo per una consumazione al banco sarà ancora necessario il Green Pass rafforzato. Unica eccezione i ristoranti degli alberghi riservati solo ai clienti che vi pernottano, dove si potrà accedere con il solo Green Pass base.

Palestra e piscina

Richiesto il certificato verde rafforzato per tutto il mese di aprile in tutti gli impianti al chiuso, dalle piscine alle palestre, ma anche per tutti gli sport di squadra e di contatto che si praticano in un ambiente chiuso. Necessario ancora per accedere a docce e spogliatoi tranne nel caso in cui si accompagnino persone non autosufficienti. Si potrà tornare invece a praticare sport liberamente dall’1 aprile in tutti gli impianti all’aperto comprese le piscine.

Centro benessere

Anche in questo caso serve il Green Pass rafforzato fino al 30 aprile.

Cinema, teatri, discoteche

Fino a maggio per andare a cinema, a teatro, ad un evento che si svolge in una sala al chiuso o in sale da ballo e discoteche sarà necessario il Green Pass rafforzato e la mascherina Ffp2. Se invece si tratta di eventi all’aperto il Green Pass non sarà più richiesto da aprile.

Matrimonio

Se il ricevimento si svolge in una sala al chiuso è necessario il certificato verde rafforzato fino al 30 aprile per qualsiasi tipo di festa. Se invece l’avvenimento è all’aperto non servirà più alcuna certificazione già dall’1 aprile.

Estetista e parrucchiere

Nei negozi per i servizi alla persona, così come per tutti gli esercizi commerciali di prodotti non di prima necessità il certificato verde base ( finora richiesto) decadrà dall’1 aprile.

Banca e Posta

Ingresso libero così come in tutti gli uffici della Pubblica amministrazione, già dall’1 aprile

Ospedale ed Rsa

Fino al 31 dicembre per poter entrare in una residenza sanitaria assistita o in un ospedale è sempre richiesto il Green Pass rafforzato.