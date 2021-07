Greenpass, il Parlamento europeo rettifica e aggiunge in Gazzetta la parola censurata

Il 5 luglio avevamo raccontato che nella traduzione italiana della Gazzetta Ufficiale europea riguardo il regolamento per il Greenpass, era misteriosamente sparita una parola. Riapparsa oggi con una precisazione del Parlamento europeo.

“Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19″ si legge sul sito del Parlamento europeo.

E, si aggiunge:

“Pagina 7, considerando 36, prima frase

anziché:

‘È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto …”,

leggasi:

‘È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto …”‘

Insomma, la parolina sparita misteriosamente è riapparsa.

Il testo inglese, che si presume fosse l’originale, recitava:

“It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.”

Ma solo nella versione italiana, l’ultima frase non era stata trascritta.