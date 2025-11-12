Hydra: Milano come la Calabria. La santa alleanza tra Cosa nostra, ’ndrangheta e camorra

Spread the love

Il processo Hydra svela un “consorzio lombardo delle mafie” capace di infiltrarsi nell’economia e nella politica del Nord.

“Milano come la Calabria.” La frase pronunciata dai pm antimafia Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane durante la requisitoria del processo Hydra ha il peso di una condanna simbolica.

Secondo l’accusa, nel capoluogo lombardo si è radicato un sistema mafioso confederativo, definito dagli inquirenti “né più né meno che quello calabrese”.

L’origine dell’inchiesta

Il maxi procedimento, nato dall’inchiesta del 2023 che portò a decine di arresti e perquisizioni, vede oggi 146 imputati, di cui 77 hanno scelto il rito abbreviato e 59 il rito ordinario, mentre altri puntano al patteggiamento.

La requisitoria si concluderà con le richieste di condanna tra due giorni, mentre le difese parleranno il 17 e il 28 novembre, davanti al giudice Emanuele Mancini.

L’accusa parla di una vera alleanza operativa tra Cosa nostra, ’ndrangheta e camorra, unite non solo per estorcere, ma per infiltrarsi nei settori vitali dell’economia lombarda: sanità, edilizia, logistica e politica.

Un quadro inquietante che descrive un Nord tutt’altro che immune dalle dinamiche mafiose tradizionalmente associate al Sud.

Gli imputati

Tra gli imputati figurano nomi pesanti: Giuseppe Fidanzati, figlio dello storico boss di Cosa nostra Gaetano Fidanzati, e i fratelli Bernardo, Domenico e Michele Pace, legati al mandamento di Trapani sotto la guida di Paolo Aurelio Errante Parrino, parente di Matteo Messina Denaro.

Parrino, invece, è nel filone di udienza preliminare.

Agli atti del processo sono stati acquisiti anche i verbali del nuovo collaboratore di giustizia William Alfonso “Scarface” Cerbo, con sei interrogatori che dettagliano affari da milioni di euro, estorsioni, traffici di droga e contatti con l’imprenditoria lombarda.

Il Tribunale del Riesame ha già riconosciuto l’esistenza dell’associazione mafiosa (art. 416-bis), e la Cassazione ha confermato il quadro del cosiddetto “sistema confederativo”.

Se Milano è davvero “come la Calabria”, allora la domanda è inevitabile: quanto a fondo le mafie hanno già toccato gli appalti, le cliniche e i cantieri del Nord Italia?

La risposta, ancora una volta, passa dalle aule di giustizia.

Segui il canale Youtube

Segui il Canale Tik tok