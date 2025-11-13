I 22,3 miliardi che l’Italia non ha mai visto: il grande furto fiscale delle multinazionali

Spread the love

L’Italia ha perso 22,3 miliardi in sei anni per l’elusione delle multinazionali. Un buco nascosto che svuota servizi, diritti e futuro.

Ventidue miliardi e trecento milioni di dollari.

Ripetiamolo lentamente. Ventidue miliardi. In sei anni. È la cifra che l’Italia avrebbe potuto incassare – e non ha incassato – a causa dei profitti sottratti alla tassazione nazionale dalle multinazionali. Non parliamo di ipotesi complottiste né di numeri estratti dal cilindro: questo dato arriva dal State of Tax Justice 2025, uno dei rapporti internazionali più autorevoli sulle pratiche di elusione fiscale delle grandi corporation globali.

È denaro che non è mai entrato nelle casse dello Stato. Una montagna di risorse che avrebbero potuto cambiare la sanità, la scuola, i trasporti, le famiglie, la sicurezza dei territori. Soldi che, invece, hanno preso altre strade: quelle di giurisdizioni dove le tasse sono più leggere o addirittura inesistenti.

E la parte più sorprendente? Negli ultimi anni, uno dei principali paradisi fiscali non è un’isola sperduta né un micro-Stato europeo dalla fiscalità allegra: sono gli Stati Uniti d’America.

L’economia delle ombre: come nascono i “profitti fantasma”

La logica è sempre la stessa: le multinazionali spostano i loro profitti nei Paesi dove pagano meno tasse, anche se quell’attività economica non avviene affatto lì. Le strategie sono molteplici – società controllate, giochi di licenze e royalties, sedi legali costruite solo su carta – e tutte portano allo stesso risultato: il gettito fiscale dei Paesi reali, dove i prodotti vengono venduti, crolla.

Tra il 2016 e il 2021, nel mondo sono “evaporati” 1.700 miliardi di dollari. Una cifra quasi equivalente all’intero PIL della Spagna. Di questo enorme buco, circa 495 miliardi sono attribuibili alle strategie fiscali delle sole multinazionali statunitensi.

In questo scenario, l’Italia non è la più colpita. Ma il danno è comunque gigantesco: 22,3 miliardi di gettito sottratto, che equivale a un pezzo importante della nostra spesa sanitaria per quegli anni. È come se avessimo regalato alla finanza internazionale un anno di ospedali, medici, infermieri, attrezzature, servizi di pronto soccorso.

Il caso USA: da superpotenza a ombrello fiscale

Il rapporto introduce un elemento nuovo e clamoroso: dopo la riforma fiscale di Donald Trump del 2017 – il Tax Cuts and Jobs Act – gli Stati Uniti sono diventati la terza destinazione globale preferita dalle multinazionali per dichiarare profitti, dopo Irlanda e Gibilterra.

La riforma ha ridotto drasticamente l’aliquota effettiva sulle imprese, passando in media dal 32,7% al 20,8%. E per i colossi tech i vantaggi sono stati ancora più impressionanti:

Apple: dal 66,8% all’8,5%

Meta: dal 33,5% all’8,4%

Google: dal 31,2% al 15,9%

Amazon: dal 31,4% al 10,6%

Non stiamo parlando di poche aziende che truccano i bilanci: parliamo dei soggetti economici più potenti del pianeta. Quelli che dettano le regole del mercato, che influenzano governi e istituzioni, che decidono persino quali informazioni raggiungono i cittadini.

Gli Stati Uniti sono diventati – per le proprie multinazionali – una sorta di rifugio domestico dove le tasse si pagano, sì, ma molto meno rispetto al passato.

L’Europa si scava la fossa da sola

Nel continente europeo, qualche Paese se la passa peggio di noi:

Francia: 116,8 miliardi bruciati

Germania: 109,9

Belgio: 76,9

Regno Unito: 53,5

Spagna: 33

L’Italia si colloca a metà classifica. Ma il dato va letto bene: in proporzione alla spesa sanitaria, le perdite equivalgono al 2,7%.

Significa che quasi tre euro su cento destinati alla salute dei cittadini svaniscono in mare aperto, seguendo la rotta dei profitti occultati.

E mentre i governi nazionali alzano la pressione fiscale sui lavoratori, mentre aumenta il costo della vita e si tagliano servizi essenziali, questi colossi godono di un sistema progettato per favorirli. Non per caso, ma per scelta politica.

La grande ipocrisia: “non ci sono i soldi”

Quante volte l’abbiamo sentito?

Non ci sono i soldi per gli ospedali.

Non ci sono i soldi per le scuole.

Non ci sono i soldi per le case popolari.

Non ci sono i soldi per aiutare i giovani.

Non ci sono i soldi per gli stipendi dei medici.

Eppure i soldi ci sono. Solo che non rimangono qui.

Ogni miliardo perso è un pezzo di Paese che non funziona più. È un pronto soccorso che resta senza personale, una strada che non viene riparata, un’azienda pubblica che non può investire. È una generazione che vede il proprio futuro restringersi.

E tutto questo avviene nel silenzio quasi totale. Come se fosse normale, come se il trasferimento artificiale dei profitti fosse parte inevitabile della globalizzazione. Ma inevitabile non è: è voluto.

Il muro della segretezza: il vero motore dell’elusione

Il rapporto evidenzia un altro problema: i dati dei profitti dichiarati dalle multinazionali nei vari Paesi non sono pubblici. Dal 2016 le imprese devono comunicare informazioni fiscali alle autorità nazionali, ma questi report sono anonimizzati. Nessun giornalista, nessun cittadino può sapere quante tasse paga una specifica multinazionale in uno specifico Paese.

Solo Australia e, in parte, l’Unione Europea hanno iniziato a rendere obbligatoria una forma di pubblicazione, ma incompleta e limitata.

È un sistema costruito per non farci capire dove finiscono i nostri soldi.

Perché se davvero lo sapessimo, forse la rabbia supererebbe la rassegnazione.

La proposta ONU: l’ultima possibilità per fermare lo svuotamento dei bilanci pubblici

L’unica alternativa reale oggi è la nuova Convenzione ONU sulla cooperazione fiscale, che punta a un principio semplice ma rivoluzionario: tassare i profitti nei Paesi dove le attività economiche si svolgono davvero.

Secondo Tax Justice Network, solo questa misura permetterebbe ai governi mondiali di recuperare 475 miliardi all’anno.

Un quarto di questo beneficio andrebbe all’Europa e agli Stati Uniti, ma la parte più significativa – in proporzione – ricadrebbe sui Paesi in via di sviluppo, vittime dei più grandi furti fiscali mai registrati.

Ma proprio gli Stati Uniti, insieme ad altri Paesi alleati, hanno votato contro l’avvio dei negoziati.

L’Italia si è astenuta.

È il segno di un equilibrio geopolitico dove gli interessi delle multinazionali contano più della giustizia fiscale.

Un saccheggio moderno, ma non meno violento

Non servono più i conquistadores né i pirati.

La razzia oggi è silenziosa, digitale, fatta di bilanci, algoritmi e sedi legali inesistenti.

È la razzia delle corporation che decidono quanto vogliono contribuire, mentre gli Stati inseguono briciole.

I 22,3 miliardi persi dall’Italia sono solo una parte del problema. Ma sono abbastanza per capire la dimensione della resa.

E soprattutto sono abbastanza per cambiare questo Paese, se un giorno decideremo che la giustizia fiscale non è un optional, ma un diritto collettivo.

