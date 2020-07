I carabinieri della “Levante” di Piacenza ricevono l’encomio solenne – il video

Siamo a giugno 2018. In occasione della cerimonia per i 204 anni della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, gli uomini del Comando provinciale di Piacenza vengono premiati per le delicate operazioni di servizio.

I carabinieri della Stazione Piacenza Levante ottengono una particolare menzione per i risultati conseguiti nelle attività di contrasto al fenomeno di spaccio di stupefacenti.

“Si procederà ora alla consegna di un riconoscimento alle stazioni che in ciascuna provincia della regione, si sono particolarmente distinte nell’espletamento del servizio istituzionale rappresentando un punto di riferimento costante e certo per la sicurezza delle rispettive cittadinanze, con particolare riguardo alla tutela delle fasce deboli”.

Così spiega l’evento la voce narrante nel filmato.

E tra le stazioni premiate proprio la “Levante” di Piacenza, oggetto in questi giorni, delle indagini per spaccio, estorsione e tortura.

Sono dieci i militari arrestati di cui cinque in carcere e un altro ai domiciliari. Sequestrata caserma carabinieri. Dure le ipotesi di reato. I provvedimenti nell’operazione hanno riguardato in totale 23 persone.

L’inchiesta è senza precedenti ed è stata condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza e che ha travolto la caserma “Levante” di via Caccialupo. È la prima volta in Italia che una caserma viene messa sotto sequestro. Solo un militare di quella caserma è rimasto pulito.