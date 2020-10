I drammi in casa 5 stelle. E se Beppe Grillo non avesse fatto il passo indietro?

Quello che sta accadendo al Movimento 5 stelle in questi giorni era prevedibile. Tutti contro tutti. Da un lato i “graziati” da un’idea innovativa, dall’altra di quella idea è portatore. E se Beppe Grillo…?







Certo è che mai nessuno si sarebbe immaginato un epilogo in cui Davide Casaleggio minaccia gli eletti a 5 stelle di portarli in tribunale. Le faide interne sono molto calde e promettono nuovi sviluppi.

“In questi mesi ho ascoltato, osservato e riflettuto molto” ha scritto in un lungo post Casaleggio Jr. “Ora è arrivato il momento di prendere posizione” ha aggiunto il presidente dell’Associazione Rousseau.

Casaleggio, insomma, pare essersi svegliato. Evidentemente le decine di promesse non mantenute e gli altrettanti valori e principi rinnegati (doppio mandato per citarne uno) non erano bastate a Casaleggio per dare lo stop e allontanarsi dal Movimento. Non era bastata nemmeno la questione morale riferibile alle decine e decine di raccomandati sistemati tra le fila delle partecipate solo perché amici, mogli, mariti o figli di deputati e senatori.

E se Beppe Grillo non avesse fatto il suo passo indietro?