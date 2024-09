I più famosi guasti informatici della storia del web

Spread the love

Nel mondo digitale che ormai siamo abituati a conoscere gli errori informatici possono avere conseguenze disastrose.

Abbiamo avuto un esempio molto recente che ha finito per paralizzare, tra le altre cose, il corretto funzionamento di trasporti e banche. Negli ultimi decenni, comunque, diversi guasti hanno causato perdite economiche enormi e interruzioni di servizi fondamentali. Di seguito una panoramica di alcuni dei guasti informatici più famosi da quando esiste il web.

Il Bug del Millennio (1999)

Iniziamo in verità con una sorta di “falso allarme”. Parliamo infatti del conosciutissimo “Millennium Bug”, che è stato uno degli errori informatici più temuti della storia. Alla fine degli anni ’90, infatti, si scoprì che molti sistemi informatici non erano stati programmati per gestire correttamente il cambio di data dal 1999 al 2000. Si temeva che i computer avrebbero interpretato l’anno 2000 come 1900, causando un caos globale. Fortunatamente, grazie a ingenti investimenti, i danni furono contenuti e non si verificò il disastro temuto​.

Il fallimento della sonda Mars Climate Orbiter (1999)

Sempre nel 1999, la NASA perse una sonda del valore di 125 milioni di dollari a causa di un errore di conversione tra unità di misura imperiali e metriche. Questo errore banale causò la distruzione della sonda al contatto con l’atmosfera marziana. È uno degli esempi più noti di quanto anche un piccolo errore possa avere conseguenze catastrofiche​.

Il disastro di Knight Capital (2012)

Knight Capital, una delle principali società di trading degli Stati Uniti, perse 440 milioni di dollari in soli 45 minuti a causa di un errore nel software di trading. Una nuova versione del software, mal configurata, iniziò a comprare e vendere azioni in modo errato, portando a una massiccia perdita economica e all’acquisizione della società​.

Il crash di Mt. Gox (2014)

Mt. Gox, una delle più grandi piattaforme di scambio di Bitcoin, crollò nel 2014 a seguito di un attacco informatico che portò alla perdita di circa 850.000 Bitcoin, per un valore di oltre 450 milioni di dollari. Questo evento scosse il mondo delle criptovalute e fu un duro colpo alla fiducia nei confronti delle piattaforme di trading di criptovalute​.

WannaCry (2017)

WannaCry è stato uno dei più grandi attacchi ransomware della storia, colpendo oltre 200.000 computer in 150 paesi. Questo malware ha criptato i dati degli utenti e richiesto un riscatto per sbloccarli. Il settore sanitario del Regno Unito è stato particolarmente colpito, con interruzioni nei servizi ospedalieri. Questo incidente ha messo in evidenza la vulnerabilità dei sistemi informatici globali​.

L’importanza di internet oggi

Oggi, internet è un’infrastruttura essenziale per molti settori. Dalle comunicazioni ai servizi finanziari, la rete è diventata la base su cui si fondano molte attività quotidiane. Un esempio rilevante è il settore dei giochi e delle scommesse online. Infatti, portali come scommesse.netbet.it offrono esperienze di gioco a milioni di utenti. Ma oltre a questo, internet è vitale per piattaforme di e-commerce, servizi cloud e applicazioni di streaming. L’affidabilità dei sistemi online è fondamentale, poiché guasti come quelli descritti possono avere conseguenze su larga scala, impattando economie e vite quotidiane​